Alexia Grousson

Chaque année, l’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville organise un événement nommé GAGETECH. Pendant 24 heures, les élèves assistent à des ateliers entièrement dédiés à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi qu’à des activités culturelles enrichissantes.

« Ce qui rend ce projet véritablement spécial, c’est que toutes les activités sont animées par nos élèves bénévoles du secondaire, démontrant ainsi un bel esprit de leadership et de communauté », commente Nicholas Chauvin, enseignant de technologie et d’informatique à l’école.

Pour sa septième édition, le thème choisi par l’école est techno rétro, ce qui promet un retour dans les années 1980-1990, avec des pixels et des consoles de jeu. L’événement débutera le vendredi 9 mai, en après-midi, et se poursuivra jusqu’au lendemain, après une nuit à l’école, afin que les jeunes puissent vivre une expérience immersive unique en son genre. Il est principalement destiné aux élèves de 6e année provenant des deux conseils scolaires francophones de la région.

« Nous souhaitons donner la chance aux futurs élèves de venir voir leur nouvelle école secondaire et de se l’approprier. Ils vont jouer et travailler, tout en développant leur sens d’appartenance à la langue française, mais aussi tisser des liens entre eux et avec les élèves actuels », poursuit Josée Landriault, directrice de l’école Gaétan-Gervais.

Pendant 24 heures, quelque 120 élèves participeront à plusieurs activités interactives. Au programme du vendredi : accueil en musique, formation des équipes, animations culturelles et jeux pour apprendre à se connaître (sport, improvisation, arts visuels et confection d’un vaisseau spatial).

Quant au samedi, la journée sera axée sur les STIM. Il y aura des ateliers tels que le micro-bit (un ordinateur de poche, de la taille d’une carte de crédit). Ce nano ordinateur est programmable avec des logiciels tels que Python, JavaScript, etc. Il sert de base pour l’apprentissage de la programmation telle la création de jeux et d’applications.

Puis, robotique avec Lego EV3 : c’est un ensemble permettant de construire et de programmer cinq modèles de robots de base, capables de se déplacer et de communiquer. Ensuite, découverte des Ozobots : le plus petit des robots, ayant la taille d’une balle de golf, doté d’un système de détection de couleurs (le noir, le bleu, le rouge et le vert), lui permettant d’effectuer différents mouvements. Les derniers ateliers porteront sur le design et imprimante 3D ainsi que l’assemblage et le démontage des ordinateurs.

« Pour les élèves, c’est bien plus qu’un simple événement, c’est une tradition unique qui unit toute notre communauté francophone. Il permet aux élèves de 6e année de vivre une expérience inoubliable, d’apprendre dans les domaines des STIM, de l’art et de l’activité physique, tout en s’amusant en français, précise Madison, présidente du conseil d’élèves.

« C’est aussi une belle façon de créer des liens durables et de les guider avant la rentrée scolaire de septembre. Ce que j’aime le plus, c’est de voir beaucoup d’élèves de différentes écoles se joindre à nous pendant deux jours de pur plaisir. Les voir rire, apprendre, se faire de nouveaux amis, c’est ce qui rend chaque édition de l’événement inoubliable. »

En plus de proposer une section de métiers spécialisés en technologie et en informatique, l’école offre également des clubs de robotique et d’informatique pour développer les compétences des élèves intéressés par les STIM.

« Auparavant, tout était organisé et animé par des enseignants. Après réflexion, je me suis dit que nous avons plein d’élèves qui pourraient aider et prendre en main les différentes activités. C’est un gros travail et ils le prennent très au sérieux. Je le vois chaque année et cela me rend très fière. Je veux vraiment que les enfants rayonnent, vivent cela comme un moment magique, tout en apprenant à gérer les problèmes et en trouvant des solutions », conclut la directrice Josée Landriault.

Photo (GAGE) : Une élève explique le principe de la robotique aux jeunes visiteurs.