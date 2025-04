Le programme Nurture Her, mis en place par l’organisme Child & Family Services of Grand Erie, vise à offrir un meilleur accès aux produits et services de santé pour les femmes et les filles vivant en situation de précarité.

Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Face aux inégalités persistantes en matière de santé, particulièrement chez les femmes vivant dans des conditions précaires, une organisation communautaire du Sud-Ouest ontarien a décidé de passer à l’action. Child & Family Services of Grand Erie (CFS GE) – Les Services à l’enfance et à la famille du Grand Érié, nom non traduit – a lancé une initiative novatrice intitulée Nurture Her, que l’on pourrait traduire par Prendre soin d’elles. Ce programme met l’accent sur le bien-être global des femmes et des filles de la région, notamment dans les comtés de Haldimand, Norfolk et Brant, ainsi que dans la ville de Brantford.

Le programme s’adresse principalement aux jeunes femmes vivant seules, sans soutien familial ni stabilité financière, et qui éprouvent de grandes difficultés à accéder aux soins de santé de base, aux produits d’hygiène ou encore à un soutien en santé mentale. Souvent isolées, ces jeunes femmes se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité face à une multitude de défis.

Nurture Her bénéficie du financement de la Fondation Shoppers pour la santé des femmes, qui a accordé une subvention à CFS GE dans le cadre de son programme national de subventions communautaires. Cette année, 41 organismes canadiens ont reçu un appui financier de la Fondation, qui prévoit d’investir 50 millions $ d’ici 2026 pour favoriser l’équité en santé pour les femmes à travers le pays.

« Grâce au soutien de la Fondation Shoppers pour la santé des femmes, CFS GE s’engage activement à améliorer l’accès aux services de santé essentiels pour les femmes et les jeunes de notre communauté », explique Sarah Bomberry, adjointe à la direction et responsable des communications à CFS GE.

Outre la distribution de produits de première nécessité, l’organisme souhaite créer un environnement propice au bien-être durable des femmes, dans le respect de leur dignité. Le programme s’inscrit dans la mission plus large des Services à l’enfance et à la famille du Grand Érié, qui offrent depuis plusieurs années des services de protection et de soutien aux enfants dans les communautés desservies.

Bien que Nurture Her ne puisse, à lui seul, éliminer toutes les inégalités de genre en matière de santé, ses promoteurs le considèrent comme une étape clé vers une société plus équitable et inclusive. Dans un contexte où les services de santé en français demeurent insuffisants et où de nombreuses femmes peinent à joindre les deux bouts, cette initiative constitue un précieux exemple de l’impact qu’une communauté solidaire et proactive peut avoir sur la vie des individus. Elle démontre qu’avec les bons soutiens, même les jeunes femmes les plus démunies peuvent accéder à un réel bien-être.

Photo : Des sacs pour prendre soin des femmes, dans le respect de leur dignité (Crédit : CFS GE)