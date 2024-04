Alexia Grousson

Créé en 2021, le Centre éducatif Semences de l’avenir est destiné aux enfants de 1 à 12 ans. Faute de subvention et de lieu d’installation, les services de garde pour les bambins et les préscolaires, ainsi que ceux avant/après l’école ont été mis sur pause.

« L’idée de ce centre est venue donner suite à un besoin imminent concernant le manque de places dans les garderies. Nous voulions contribuer à répondre à ce besoin urgent mais malheureusement, nous n’avons pas trouvé d’emplacement pour nous installer », explique Angèle Lacroix, directrice de Semences de l’avenir.

« Si j’ai choisi ce nom pour le Centre, c’est parce que je suis une passionnée de nature.

J’aime planter des semences et avoir mon jardin. Chaque graine donnera une plante unique qui germera et fleurira. C’est pareil avec les enfants. Leur éducation est très importante car ils sont notre avenir. »

Grâce à un partenariat avec le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC), l’organisme pourra offrir son premier camp cet été.

« Ce sera l’unique camp d’été francophone dans la région. Il sera logé dans les locaux du CCFC. Nous y accueillerons un maximum de 25 enfants par jour du 2 juillet au 30 août, sauf pour la période du 29 juillet au 9 août au cours de laquelle le camp sera fermé. Chaque semaine aura son thème et toutes les activités et sorties lui seront adaptées, poursuit-elle.

« Chaque enfant a ses intérêts et par le biais de notre programmation, nous espérons qu’ils s’y retrouveront. Nous sommes un centre éducatif et comme son nom l’indique, il y aura des activités pour apprendre en s’amusant. Par exemple, un organisme spécialisé dans les sciences et les mathématiques viendra une fois par semaine réaliser diverses expériences. Nous prévoyons aussi des activités manuelles telles que du bricolage, de la poterie, du jardinage et des moments de plaisir dans les parcs avoisinants. »

Le camp d’été sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. Tous les enfants entre 4 et 12 ans ayant une base minimale en français seront acceptés. Tout sera entièrement en français mais les éducatrices seront bilingues.

Le coût est de 295 $ par semaine par enfant. Vous pourrez obtenir un rabais pour l’inscription d’un deuxième enfant. De plus, si vous inscrivez votre enfant après avoir lu cet article, vous pouvez le signaler et obtenir un rabais de 10 % sur l’inscription.

« Nous promettons un endroit confortable, amusant, ludique et responsable où les enfants peuvent développer leur engagement, leur expression, leur bien-être et leur appartenance à un environnement francophone inclusif incomparable », conclut la directrice de Semences de l’avenir.

Pour inscrire son enfant : www.semencesdelavenir.com/inscriptions.