Richard Caumartin

Les francophones de Cambridge, Hamilton, Niagara et Kitchener-Waterloo se sont déplacés par une journée idéale du printemps au centre communautaire de Cambridge, le dimanche 7 avril, pour le traditionnel brunch style cabane à sucre, un rendez-vous annuel populaire auprès des familles de la région.

En vedette, le sirop d’érable nouveau qui provenait de la ferme patrimoniale de neuvième génération de la famille Lemay, sur la route 97. Paul-André Lemay, membre du conseil d’administration du centre francophone de Cambridge, était affairé à faire bouillir le sirop pour faire de la tire sur la neige. Il fournit le liquide doré et son expertise pour ce repas depuis une quarantaine d’années.

Le buffet comprenait des œufs, du jambon fumé, des saucisses, du pain doré, des crêpes et des fèves au lard cuites dans le sirop d’érable. Quand l’assiette est remplie, les participants arrosaient le tout de sirop. Et comme si ce n’était pas suffisant, pour dessert il y avait du pouding-chômeur préparé par les cuisinières bénévoles du CCFC. Un vrai régal!

Tellement que Denis Simoneau et son épouse Édith étaient venus de Welland pour participer à cette activité du patrimoine francophone. « C’est important pour moi de venir à la cabane à sucre parce que c’est une activité avec laquelle j’ai grandi, raconte M. Simoneau. Petit, j’ai couru littéralement les érables! Étant une tradition qui se perpétue dans un club francophone, ça nous intéresse encore plus parce que l’on vit en français, Édith et moi, et on connaît les organisateurs. On n’en a pas eu dans la région du Niagara, alors on est venu visiter, se sucrer le bec et manger un excellent repas tout en fraternisant avec les amis francophones de Cambridge. »

Il y avait aussi de la tire, du caramel et du beurre d’érable en vente par la famille Lemay. Plusieurs en ont profité pour faire le plein de sucreries. Pendant le repas, les organisateurs faisaient jouer de la musique d’ambiance, de vieux succès populaires tels que Le frigidaire de Tex Lecor, chanson populaire des années 1970 au Québec.

Les prochaines activités proposées au Centre communautaire de Cambridge seront un tournoi de rondelles (washers) le 27 avril en après-midi, suivi d’une soirée karaoké, une première pour l’organisme.