Christiane Beaupré, IJL Réseau-Presse – Le Régional

Le 16 novembre dernier, la ville de Hamilton a été le théâtre d’un événement très attendu : le défilé du père Noël, organisé par The Hamilton Santa Claus Parade. Cette année, le parcours a été modifié en raison des importants travaux de rénovation du centre-ville, notamment le projet du Light Rail Transit (LRT). Ainsi, le défilé a pris un nouveau départ sur la montagne, attirant des milliers de spectateurs le long de la rue Upper Sherman, pour se terminer au stationnement du centre commercial Limeridge.

Cependant, l’événement ne se résume pas uniquement à la magie de Noël. Il représente aussi une occasion pour les entreprises et organisations locales de se rapprocher de la communauté. Cette année, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a participé activement à l’événement en mettant en avant sa mission de promouvoir la diversité et de renforcer le sentiment d’appartenance chez les nouveaux arrivants.

Tracie Daigle, employée du programme Connexions communautaires au sein de l’organisme, souligne l’importance de cet engagement : « Nous participons au défilé afin de promouvoir nos services, intégrer les nouveaux arrivants francophones et créer des liens avec la communauté locale ainsi que célébrer ensemble la diversité. »

Le défilé coloré s’est déroulé sous les yeux d’une foule nombreuse massée sur les trottoirs pour admirer les flottes, les groupes, les chorales et les danseurs locaux. Parmi les moments les plus attendus figure l’entrée triomphale du père Noël, la grande vedette de l’événement, qui a marqué officiellement le début des festivités de fin d’année.

Pour le CSCHN, le défilé était aussi un moment de rassemblement, une occasion de renforcer les liens entre les nouveaux arrivants et les résidents de Hamilton. « Les bénévoles ont été particulièrement frappés par le nombre impressionnant de personnes alignées le long du parcours pour assister au défilé, poursuit Mme Daigle. Ils ont été ravis de voir l’enthousiasme des enfants qui saluaient notre fourgonnette décorée. »

Les commentaires des participants du CSCHN ont été très positifs. « Ils étaient heureux de participer à un événement aussi inclusif et de se sentir parties prenantes de la communauté. Certains ont mentionné qu’ils avaient découvert de nouvelles facettes de la culture locale et des traditions des autres participants, ce qui a renforcé le sentiment d’appartenance. Cet événement a permis aux bénévoles et aux nouveaux arrivants de mieux comprendre et apprécier la diversité qui fait la richesse de Hamilton », précise l’employée de Connexions communautaires.

Pour le CSCHN, il est primordial de participer à ce type d’activité afin de renforcer les liens sociaux entre les nouveaux arrivants et la communauté locale, tout en augmentant la visibilité des francophones. Ces moments de partage permettent aux nouveaux arrivants de tisser des liens avec leurs voisins et de se sentir pleinement intégrés.

« Le défilé a été une belle occasion de célébrer l’esprit communautaire de Hamilton, de briser les barrières culturelles et de montrer que l’unité dans la diversité est une véritable richesse », explique Tracie Daigle. C’est aussi une occasion de célébrer les diverses cultures qui composent la ville et d’encourager l’intégration des francophones dans cette communauté multiculturelle en pleine expansion.

Pour sa part, le CSCHN contribue activement à créer un environnement accueillant et favorable pour les nouveaux arrivants qui cherchent à s’intégrer. « Nous voulons continuer à participer à de telles initiatives », conclut fièrement Tracie Daigle.

Le défilé du père Noël à Hamilton ne se résume pas uniquement à un spectacle festif; il est un véritable témoignage de l’engagement de la Ville à accueillir, intégrer et célébrer tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines. C’est un moment de joie partagée, un événement qui, année après année, rassemble et renforce les liens entre les différentes communautés locales.

Photo: Les bénévoles du CSCHN participent fièrement au défilé du père Noël à Hamilton.