Le samedi 1er décembre, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a organisé un après-midi festif à l’aréna Kiwanis de Kitchener, marquant ainsi le début des célébrations de Noël pour la communauté francophone locale. Cet événement, qui a rassemblé la communauté francophone, s’est voulu à la fois ludique et culturel, avec une série d’activités en français pour célébrer l’esprit des Fêtes.

Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW, explique : « Nous voulions célébrer ensemble dans la communauté et en famille, mais aussi offrir une activité en français, avec la visite du père Noël. L’objectif était également de créer des liens avec les nouveaux arrivants et les élèves des écoles de langue française en leur faisant découvrir une partie de notre patrimoine culturel hivernal, tel le patinage ».

L’après-midi s’est déroulé en deux temps. La première activité a permis aux participants de chausser leurs patins à glace, l’AFKW ayant loué la patinoire pour une heure. Les familles ont patiné ensemble, certains ont même profité de l’occasion pour enseigner les rudiments du patinage aux plus jeunes. Pour le bonheur des enfants, le père Noël a fait une visite surprise. Il a distribué des sucres d’orge, s’est fait prendre en photo et est reparti sur son traîneau vers le pôle Nord.

La seconde partie de l’activité était consacrée au bricolage. Les enfants ont créé des décorations de Noël telles que des sapins en pommes de pin et des couronnes avec des feuilles de houx. Ils se sont aussi adonnés à des activités créatives comme la peinture sur plâtre, le coloriage et la décoration de biscuits. Les plus petits ont également profité d’une station de maquillage.

Un goûter a été servi. Il y avait des choux au sucre, des petits gâteaux ainsi que des biscuits trempés dans du chocolat. Avant de partir, les enfants ont reçu un sac-surprise contenant des bonbons, du maïs soufflé et des chocolats de Noël.

« Clôturer l’année sur un événement aussi rassembleur, en célébrant notre culture et nos traditions, est essentiel pour nous, conclut Céline Corve. Cette tradition de Noël, que ce soit la patinoire ou la visite du père Noël, est toujours attendue avec impatience par toute la communauté. »