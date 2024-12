Alexia Grousson

Pour conclure les festivités de son centenaire, la paroisse Immaculée-Conception a invité, le 14 novembre, Abel Maxwell en tant que conférencier, lors d’un événement communautaire réunissant des participants de différentes générations et cultures.

Avec son message « transforme », l’artiste souhaite faire passer l’idée de croire en soi et en son potentiel. Il espère inspirer les jeunes à croire en leur capacité de pouvoir faire une différence dans le monde, tout en conservant un regard noble sur l’humanité. Pour lui, l’espoir d’un futur meilleur passe par la prévention et la conscientisation de la jeunesse. « Le futur vous appartient et il est important d’avoir le courage et la persévérance de suivre vos rêves de façon humanitaire », a déclaré l’artiste.

En ce sens, Abel Maxwell s’est rendu à l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf, où des élèves des écoles élémentaires Immaculée-Conception et Sainte-Marguerite-Bourgeoys s’étaient également réunis pour l’écouter. « Le mouvement jeunesse est un projet qui lui tient à cœur et il est évident qu’il s’agit d’une vocation pour lui. Il y avait de l’électricité dans l’air durant ses présentations et son message a été reçu avec chaleur », commente Jean Chartrand, directeur du Griffon. À la fin de sa présentation, une quarantaine d’élèves se sont regroupés autour de lui pour lui poser des questions. Une preuve supplémentaire que son message a bien atteint son but.

En soirée, Abel Maxwell s’est rendu à la paroisse Immaculée-Conception où une salle comble l’attendait. Parents, grands-parents, enfants et adolescents s’étaient réunis pour l’écouter. Pendant que ces derniers se délectaient de leur souper spaghetti avec dessert, l’artiste s’est joint à la chorale de l’école Immaculée-Conception, sous la direction de Natalie Audette, pour offrir un spectacle inoubliable.

« L’objectif de la soirée était de couronner les célébrations du centenaire avec un événement significatif et ce fut le cas. Les participants étaient émus par la force du message d’Abel, un message qui inspire à avoir un regard positif sur l’humanité, peu importe notre âge. Il a également laissé les jeunes chanter et danser avec lui. Il est difficile de décrire la chaleur et l’énergie qui se trouvaient dans la salle. La foule entière était dans l’esprit de fête », conclut M. Chartrand.

Une activité supplémentaire que la communauté de la paroisse Immaculée-Conception compte d’ores et déjà en tant que soirée marquante, riche en histoire et en héritage culturel. Cette dernière vient s’ajouter aux nombreuses autres que l’année 2024 aura offert à la paroisse pour célébrer ses 100 ans d’existence.

Photo (Sainte-Marguerite-Bourgeoys): Abel Maxwell prend un égoportrait avec ses admirateurs.