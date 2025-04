Lieu de mémoire artistique et symbole de l’identité canadienne, le Musée McMichael s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement. Soutenue par un investissement historique, cette institution emblématique renforce sa mission de transmission, de création et de rayonnement culturel à l’échelle nationale.

Yolande Melono, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

La culture canadienne prend un nouveau souffle. Le 8 avril, le gouvernement ontarien a alloué jusqu’à 50 millions $, répartis sur trois ans, pour des travaux de modernisation et d’agrandissement des installations et terrains de la Collection McMichael d’art canadien, située à Kleinburg au nord-ouest de Toronto.

Ce musée unique dédié à l’art canadien et autochtone, tant ancien que récent,est un triomphe de l’art local. Notamment, il dispose d’une collection continue de plus de 7000 œuvres de Tom Thomson du Groupe des Sept, de leurs contemporains et d’artistes des Premières Nations, Métis, Inuits qui ont contribué à l’essor de l’art au Canada.

La Collection McMichael d’art canadien abrite également les archives du Cape Dorset, qui compte plus de 100 000 œuvres d’art inuit sur papier. En outre, elle propose aux visiteurs une expérience visuelle de la riche histoire du pays, en exposant les différentes perspectives des Canadiens et des peuples autochtones.

Ainsi, cet apport financier permettra de réactualiser le conservatoire afin d’améliorer son offre de service et son attrait. Les fonds provinciaux serviront aux rénovations et bonifications nécessaires de l’édifice de 70 ans, à l’augmentation de la capacité d’accueil de ses programmes, et à la promotion de cette destination artistique et culturelle pour les générations à venir.

Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, Stan Cho, ces ressources permettront de tonifier ce joyau de la nation ainsi que de rehausser et soutenir la culture canadienne.

« La Collection McMichael d’art canadien célèbre l’expérience canadienne et autochtone, avec notre culture, notre histoire et notre patrimoine exprimés à travers l’art, a déclaré le ministre. L’investissement contribuera à développer et à moderniser le Musée, à protéger sa collection de 750 millions $ et à garantir le statut de l’institution en tant qu’attrait touristique culturel de classe mondiale. »

Pour la conservatrice en chef adjointe Jennifer Withrow, cette aide financière, résultat de plusieurs années de travail avec les représentants provinciaux, servira à des aménagements essentiels.

« Ce sera une transformation importante. Nous allons améliorer les espaces, les galeries et les salles, élargir des portes pour faire passer les grandes œuvres et agrandir l’édifice. À l’heure actuelle, le Musée accueille environ 40 000 élèves qui font partie de notre programme de visites scolaires et la demande ne cesse d’augmenter. Donc, agrandir le bâtiment est une priorité pour nous », précise-t-elle.

Le financement accordé au Musée McMichael est le premier en 43 ans. Il dotera le Musée d’instruments fondamentaux pour poursuivre de manière pérenne sa mission de protection et de promotion des artistes canadiens et autochtones ainsi que leurs créations.

Photo : Le fonds reçus serviront à rénover et à moderniser l’édifice du Musée McMichael. (Crédit : archives Le Régional)