Le réseau GO Transit poursuit sa transformation dans le sud de l’Ontario. En reliant davantage de municipalités et en modernisant ses infrastructures, la province espère offrir des services plus rapides, plus fréquents et mieux adaptés aux besoins croissants des voyageurs du Golden Horseshoe.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Quelque 250 000 navetteurs des régions de Niagara Falls et de St. Catharines profiteront dorénavant d’un trajet plus rapide grâce à l’achèvement des travaux à la gare de West Harbour à Hamilton. Cette avancée leur permettra de réduire d’environ 15 minutes le temps des déplacements aller-retour vers Toronto.

Il s’agit d’une étape importante dans le plan de l’Ontario visant à moderniser et élargir le réseau GO Transit à travers le Golden Horseshoe, qui comprend les villes d’Oshawa, Whitby, Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, St. Catharines et Niagara Falls.

Depuis quelques années, la province investit massivement dans l’expansion de son réseau ferroviaire, avec pour objectif de répondre à la demande croissante en transport en commun dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. Le 15 avril 2024, le gouvernement ontarien avait ainsi annoncé l’ajout de plus de 300 trajets hebdomadaires au réseau GO, une première en une décennie.

Jusqu’à récemment, la gare GO de West Harbour se terminait en cul-de-sac, obligeant les trains à faire marche arrière. Désormais connectée à la ligne principale de Lakeshore West, qui relie Toronto à Niagara, cette gare devient un point stratégique : tous les trains en provenance et à destination de Niagara Falls y feront désormais arrêt, rendant le service plus rapide et plus fluide pour les usagers.

« L’achèvement de la gare de West Harbour signifie des options de train GO plus rapides, plus pratiques et plus fréquentes, avec quatre fois plus de trajets pour les navetteurs entre Hamilton et Niagara Falls », souligne le ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria.

De son côté, Michael Lindsay, président-directeur général par intérim de Metrolinx, insiste sur les bénéfices pour la clientèle. « Tous les trains de la région de Niagara s’arrêteront bientôt à West Harbour. Cela signifie plus de choix, de flexibilité et de commodité pour les voyageurs entre Niagara, Hamilton et Toronto », affirme-t-il.

La mise en service complète de cette gare pave également la voie à l’ouverture future de la gare GO Confederation dans l’est de Hamilton. Cette dernière permettra une connexion directe avec les réseaux d’autobus et le Hamilton Street Railway, facilitant ainsi la mobilité pour les résidents de Hamilton et pour ceux qui se rendent à Niagara Falls.

Des tests sont actuellement en cours sur la nouvelle voie, et l’horaire de la ligne Lakeshore West sera ajusté dans les prochaines semaines pour refléter ces changements.

Photo : Désormais connectée à la ligne principale de Lakeshore West, qui relie Toronto à Niagara, cette gare devient un point stratégique (Crédit : Metrolinx)