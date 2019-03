La Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph a tenu sa réunion régulière le 5 mars dernier au Centre communautaire francophone de Cambridge. Ce fut l’occasion pour les membres de peaufiner les préparatifs du lancement officiel de cette Table qui se fera le 28 mars en présence de nombreux dignitaires et membres de la communauté. Cet événement constituera aussi une activité de réseautage et de promotion pour le projet « Communauté accueillante » du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. Pendant la réunion, les représentants des organismes ont longuement échangé sur les questions de logistique et aussi d’image, l’idée étant de bien communiquer la nature et le mandat de la Table.