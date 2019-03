« C’était important de se retrouver et de partager nos expériences en cette Journée internationale de la Femme », résume Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran. Dimanche le 10 mars, à l’hôtel de ville de Welland, l’organisme soulignait en effet cette occasion de réfléchir à la place des femmes dans la société, à leur avenir et à leur avancement dans le monde.

Chaque année, Sofifran met sur pied une activité pour cette journée et 2019 ne fait pas exception. La dimension festive n’y était pas absente et la trentaine de participantes se sont réunies autour d’un repas, ont chacune reçu un cadeau de l’organisme et certaines sont allées jusqu’à interpréter une chanson. Une ambiance animée régnait dans la salle communautaire et les participantes ont bien apprécié cette célébration.

Cependant, tout n’était pas que bavardage et divertissement. Plusieurs ont parlé de leur parcours personnel et professionnel, offrant des témoignages aussi inspirant que propre à générer des idées chez les autres. En effet, bon nombre de participantes se sont révélées être des entrepreneures ou des entrepreneures en devenir et ne sont pas restées insensibles au cheminement des autres.

Le développement économique fait partie des nombreux champs d’activités de Sofifran et ces discussions se sont révélées en phase avec cette volonté d’autonomiser les femmes au plan des finances et de la carrière. L’organisme est aussi, après tout, une coopérative, et quoique ses activités soient au ralenti sur ce plan, il n’est pas dit que d’autres projets ne pourront pas être mis sur les rails à ce chapitre si une volonté se manifeste en ce sens parmi les femmes qui désirent se lancer en affaires.

« C’était une manière de s’encourager les unes les autres pour aller au-delà de ce que nous faisons habituellement », commente Mme Kimpiobi. Cette activité, comme toutes celles que Sofifran met sur pied, a donc contribué à l’amélioration de la qualité de vie de ces femmes en leur permettant de réseauter et de réfléchir à ce qu’elles pourraient entreprendre pour aller encore plus loin dans la voie de l’équité et du progrès.

PHOTO : Un dîner fut servi aux participantes.