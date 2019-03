C’est à l’église Saint-Philippe de Burlington, le 24 février dernier, que Mgr Douglas Crosby, évêque du diocèse catholique de Hamilton, a été invité à présider une messe dominicale spéciale pour 23 couples mariés. À l’initiative du père Joseph Grégory Michel, curé de Saint-Philippe, et de son équipe pastorale paroissiale, cette messe a été l’occasion pour ces épouses et époux de renouveler leur promesse de fidélité à leur engagement matrimonial. Que ce soit pour souligner 10, 25 ou plus de 40 ans de mariage, la joie des amoureux se lisait sur les visages. Il est à noter que le couple doyen se démarquait très nettement avec ses 68 ans de vie commune dans le mariage : M. Edmond Rainville et son épouse Colette demeurent un exemple remarquable de fidélité qui s’inscrit dans la durée.

D’un point de vue logistique, il y avait d’un côté de la nef de la petite église les nombreux couples aux places réservées; de l’autre, c’étaient des membres de leurs familles respectives ou des proches amis qui étaient présents pour vivre ce bel événement ecclésial.

Pour mettre l’ambiance festive, la chorale paroissiale a livré un programme musical de circonstances, avec un répertoire de chants religieux contemporains dont les paroles permettaient de méditer sur le sens profond de cet amour. Puisque Dieu Lui-même est Source de cet amour, il convenait que la communauté chrétienne prenne le temps de bien célébrer par la prière, le chant ainsi que dans un esprit fraternel et communautaire. Un repas amical a donc été servi par la suite, gratuitement, au sous-sol de l’église pour ces jubilaires invités, en compagnie de leurs pasteurs diocésain et paroissial.

TEXTE: Michel Labonté

PHOTO : Mark Awad