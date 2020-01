Pour Jacob Bolduc, un jeune francophone de Welland, le bénévolat n’a rien de nouveau puisqu’à 16 ans, il peut dire qu’il en a fait pendant la moitié de sa vie. C’est à l’église Sacré-Cœur qu’il se dévoue chaque semaine pour les démunis.

Tout a commencé alors qu’il avait 7 ans et, en compagnie de sa famille, il participait à une distribution de vêtements pour les personnes défavorisées. Lui et les siens ont remarqué que les bas étaient particulièrement en demande, ce qui, en hiver, est on ne peut plus compréhensible. L’année suivante, à l’approche du temps des Fêtes et des œuvres de bienfaisance qui l’accompagnent, Jacob a entrepris de vendre des décorations de Noël de sa confection afin d’amasser les fonds nécessaires à l’achat de bas. C’est ainsi que 100 paires ont pu être achetées pour être données à ceux qui en ont besoin, particulièrement les itinérants.

« Ça me touche parce que je les vois presque tous les jours aux coins des rues », explique le jeune homme quant à ses motivations.

Le projet Pieds chauds – Warm Feet avait vu le jour et il se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Au fil des ans, les produits mis en vente ont varié : limonade, bracelets, tablettes de chocolat, etc. L’année dernière, c’est simplement par le biais de la plateforme en ligne GoFundMe que les fonds ont été recueillis. Chaque fois, l’argent amassé a servi à l’achat de bas pour les pauvres. En décembre dernier, 400 paires ont été achetées et distribuées.

Il ne s’agit pas du seul engagement social de Jacob Bolduc puisque chaque lundi soir, de novembre à avril, un repas à l’intention des démunis est servi dans la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur. Avec d’autres bénévoles, Jacob participe à la logistique de l’activité en faisant le service aux tables et en lavant la vaisselle. Cette soupe populaire permet aux itinérants et aux personnes à faible revenu, seules ou en famille, la plupart de Welland, de bénéficier d’un repas chaud tout en passant du temps en bonne compagnie.

Au cours des dernières semaines, Jacob a été mis en nomination pour recevoir un des 12 Ontario Junior Citizen Awards, un prix remis annuellement par l’Ontario Community Newspapers Association à des jeunes qui se sont démarqués par leur dévouement. C’est au printemps prochain que les noms des récipiendaires seront connus. Cependant, prix ou pas, Welland n’en a pas moins en Jacob Bolduc un exemple pour toutes les générations.

PHOTO : Jacob Bolduc à l’occasion d’une distribution de bas à l’église Sacré-Cœur