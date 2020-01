Le vendredi 17 janvier, la résidence pour aînés Fairview, à Cambridge, était l’hôte d’une foire sur la santé et le bien-être. Les participants et visiteurs ont été invités, au milieu de l’après-midi, à assister au lancement du manuel Concrétiser le modèle optimal de soins de longue durée à l’intention des francophones. Ce document a été conçu pour servir de référence aux institutions anglophones de soins pour aînés, en Ontario ou ailleurs, qui désirent implanter des services en français de qualité et cherchent à connaître la meilleure approche pour y parvenir.

Bon nombre de ceux qui se trouvaient dans l’assistance étaient des anglophones et, par conséquent, ne se sentaient pas directement concernés par la question. Par contre, pour les francophones, et à plus forte raison ceux de la région, cette innovation fait toute la différence. En effet, la disparité entre l’accès aux soins de longue durée entre les locuteurs respectifs des deux langues officielles est considérable : calculée en lits, cette proportion s’établit à un pour 170 Ontariens en général comparativement à un par 3400 francophones.

Chaque initiative pour résorber ce problème est donc la bienvenue. La création de ce manuel est le fruit de la collaboration entre le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, de l’Entité 2, du Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington et de la résidence Fairview. Ce projet a nécessité environ un an de travail, le temps de sonder la communauté, de compiler l’information nécessaire et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

Plusieurs se rappelleront, certains pour y avoir participé, des consultations menées par l’Entité 2 auprès des aînés. Il ne s’agissait pas de la seule recherche effectuée par ceux qui ont contribué à la création de ce manuel qui est en fait le complément d’une première étude, réalisée il y a trois ans, et dans laquelle étaient analysés des modèles de services de santé de longue durée pour aînés francophones en milieu minoritaire. Le Pavillon Omer Deslauriers au foyer Bendale Acres de Toronto constituait un exemple probant d’une intégration réussie de soins offerts en français dans un milieu majoritairement anglophone.

Dans le manuel, les auteurs se sont penchés sur la façon dont l’approche existant à Bendale Acres pourrait être mise en pratique dans un foyer unilingue anglais typique mais réceptif à l’idée de s’adapter à l’accueil de francophones. L’exemple utilisé, sous réserve de modifications nécessaires, est celui de la Fairview Seniors Community. Une marche à suivre détaillée, dont chaque phase est accompagnée de listes de vérification, de ressources, d’outils et de gabarits de planification, permet aux foyers de soins de longue durée de répondre adéquatement aux besoins des francophones.

Ceux qui suivent de près ce dossier savent que le manuel Concrétiser le modèle optimal de soins de longue durée à l’intention des francophones, qui peut être consulté sur le site web francosantesud.ca, ne parle pas de Fairview sans raison. En effet, ce foyer a entrepris des démarches concrètes pour offrir des services en français et sa participation à ce projet démontre le sérieux de son engagement à poursuivre cet objectif. Une bonne nouvelle, donc, pour la francophonie locale!

Environ 12 000 francophones vivent dans la région de Waterloo Wellington où plusieurs aînés de langue française résident présentement dans des foyers anglophones ou sont sur des listes d’attente. La situation est la même dans la communauté voisine de Hamilton. Avoir accès à des services dans sa langue n’est pas qu’une question pratique ou une préoccupation liée à la sécurité : c’est aussi essentiel pour se sentir chez-soi, un besoin qui pourrait être comblé dans un avenir rapproché.

PHOTO: Le manuel a été rendu public à l’occasion d’une foire à la Fairview Seniors Community, un partenaire du projet.