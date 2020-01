La Société hôtesse des Jeux d’été du Canada 2021, en partenariat avec la ville de St. Catharines et son club de crosse Junior A Athletics, a le plaisir d’annoncer que cette municipalité de la région du Niagara a été désignée pour accueillir la Coupe Minto 2020 qui se tiendra en août prochain.

La proposition du groupe de candidature de St. Catharines, présentée au Conseil Ontario Junior A (OJALL) le dimanche 12 janvier dernier, a été sélectionnée parmi les propositions venant de Brampton et de Mimico. En plus de remporter le droit de tenir la Coupe Minto 2020, le groupe de candidature se qualifie automatiquement au tournoi qui mettra en vedette les meilleures équipes Junior A provenant de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario pour en faire une compétition à quatre équipes.

« C’est super excitant, de dire le président des St. Catharines Athletics, Paul Coates. Évidemment, l’organisation des A’s est une affaire communautaire. Nous n’avons pas de propriétaire unique, donc le fait d’avoir rassemblé toute la communauté, avec notre Conseil en tête, c’est tout simplement fantastique. L’héritage que laissera cet événement est très prometteur et nous sommes ravis de cette opportunité. Du point de vue économique, la ville s’en tirera bien. La Coupe Minto attirera un nombre important d’amateurs. »

Le Seymour Hannah Sports & Entertainment Centre de St. Catharines accueillera en même temps la Coupe Minto et les Championnats nationaux de crosse en enclos mineur U16 (Féminin et Masculin). Ces deux événements présentent une occasion sans précédent de faire valoir la crosse dans la région et pour célébrer le sport, des activités populaires et culturelles sur le thème de la crosse auront lieu à St. Catharines tout au long de la semaine.

« Nous croyons que le centre national de crosse pourrait bien être ici à St. Catharines, compte tenu de la riche histoire de la crosse dans la région de Niagara et de la construction des nouvelles installations sportives du Parc des Jeux du Canada. La tenue du Championnat Junior A canadien et des Championnats nationaux de crosse en enclos mineur U16 (Féminin et Masculin) s’inscrit dans notre vision », précise Doug Hamilton, Président du Conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada 2021.

Le recrutement des bénévoles sera décisif pour le succès de ces deux événements. « Plus de 1500 jeunes participent au jeu de la crosse à tous les niveaux à travers la région de Niagara. Nous pouvons compter sur le St. Catharines A’s Double Blue Alumni et le Old Boys Lacrosse pour recruter des bénévoles passionnés de la crosse », conclut Dan Pilon, Vice-président de la St. Catharines Minor Lacrosse Association.

Les deux événements débuteront le samedi 15 août 2020 et se termineront le samedi 22 août 2020.

SOURCE : Jeux d’été du Canada