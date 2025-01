Face à une demande croissante et une liste d’attente trop longue pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, le gouvernement investit dans l’expansion et la modernisation de ces établissements. À Cambridge, l’agrandissement du Fairview Mennonite Homes permettra d’ajouter 108 lits et de répondre aux besoins urgents des résidents.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Avec plus de 620 foyers de soins de longue durée dans tout l’Ontario et une file d’attente trop importante, le gouvernement a mis en place plus de 115 projets de construction et modernisation de lits afin de désengorger les listes d’attente, dont celui de Cambridge.

Le foyer de soins de longue durée Fairview Mennonite Homes à Cambridge dispose, à l’heure actuelle, de 84 lits. Il sera agrandi avec deux ailes additionnelles et un étage supplémentaire pour créer un établissement modernisé de 192 lits. De plus, 11 lits supplémentaires seront dédiés aux soins des personnes atteintes de démence. Le foyer fait partie d’un centre de soins qui comprend des maisons de retraite, des logements indépendants et des services d’accompagnement pour les soins à domicile et la vie active depuis plus de 80 ans.

« Afin d’obtenir une désignation conforme à la Loi sur les services en français (LSF), la procédure est volontaire. L’organisme doit adresser sa demande au ministère des Affaires francophones après la construction des lits pour recevoir une désignation officielle. De plus, le gouvernement finance tous les lits des foyers de soins de longue durée, tant anglophones que francophones », confirme la ministre des Soins de longue durée Natalia Kusendova-Bashta.

L’agrandissement du foyer, qui comptera désormais 192 lits, vise à répondre à la demande croissante d’accès aux soins de longue durée. Ce projet permettra également l’ajout d’un secteur francophone, garantissant ainsi un meilleur accès aux lits désignés pour les francophones. Actuellement, 18 foyers de soins en Ontario sont désignés en vertu de la Loi sur les services en français, « ce qui représente 2000 lits réservés aux francophones », selon la ministre des Soins de longue durée.

« En tant qu’immigrante et infirmière autorisée, il me semble crucial d’avoir des services adaptés linguistiquement aux cultures et à la langue choisie par les Ontariens. Présents dans la province depuis 400 ans, les francophones y occupent une place importante. Il est donc essentiel que notre gouvernement mette en place des initiatives pour offrir des soins de longue durée en français, même si cela présente des défis en raison du manque de personnel francophone. Toutefois, nous faisons des efforts grâce à divers programmes collégiaux francophones financés par le gouvernement », partage Mme Kusendova-Bashta.

Le chantier de construction de l’établissement Fairview Mennonite Homes a été initié en septembre 2023. Le foyer agrandi devrait recevoir ses premiers résidents à l’automne 2025.

L’agrandissement du foyer de soins de longue durée à Cambridge aura un impact considérable sur la communauté francophone locale. En ajoutant un secteur spécifiquement dédié aux soins en français, ce projet offrira un accès plus équitable aux services de santé pour les francophones du Centre-Sud-Ouest. Actuellement, les francophones de Cambridge et des environs se trouvent souvent confrontés à des obstacles pour accéder à des soins dans leur langue, ce qui rend ce projet particulièrement important.

L’ouverture de ce nouveau secteur au sein du Fairview Mennonite Homes contribuera à renforcer l’intégration des francophones dans le système de soins de longue durée de la région, tout en répondant à une demande croissante et en réduisant les délais d’attente pour les lits.

Photo : Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée