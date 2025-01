La paroisse francophone de Hamilton a célébré l’Épiphanie avec une messe multiculturelle réunissant plus de 300 fidèles de 15 pays différents. L’événement, dirigé par Mgr Douglas Crosby et le père Lourdy Dorismond, a renforcé l’unité des communautés ethnoculturelles autour de la foi.

Christiane Beaupré, IJL – Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le dimanche 5 janvier, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Hamilton a offert une célébration unique de l’Épiphanie, marquée par une messe multiculturelle rassemblant plus de 300 fidèles. Ces derniers, représentant une quinzaine de pays, ont uni leurs voix et leurs cultures autour d’une même foi, guidés par Mgr Douglas Crosby et le curé de la paroisse, le père Lourdy Dorismond.

La cérémonie a débuté sur une note festive, avec une parade de drapeaux portés par des membres de la communauté, accompagnée de la chanson Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon. Cette entrée solennelle a lancé une journée placée sous le signe de l’unité et de la foi partagée.

Les chants interprétés en plusieurs langues par les chorales locales et celles venues de Toronto et Cambridge ont enflammé l’assemblée, créant une atmosphère de joie et de célébration. Le père Dorismond a salué l’implication des bénévoles, soulignant que cette quatrième messe multiculturelle s’inspirait d’une initiative lancée par Mgr Crosby il y a quelques années.

La présidente du comité organisateur, Laure Awounvo, d’origine camerounaise, a exprimé la portée de cette journée : « Ce n’est pas seulement une célébration de nos cultures, mais de notre foi qui nous unit. »

L’événement a également été salué par Gina Ghiabi, membre de la chorale Notre-Dame, qui a insisté sur l’importance de ces moments d’intégration pour les immigrants. « Il faut leur montrer qu’il y a ici toute une communauté riche d’expériences pour les aider et les soutenir. Il y a beaucoup d’énergie dans l’église parce que pour nous, c’est vraiment différent. Nous chantons avec beaucoup de cœur parce que nous prions un Dieu vivant! », indique cette Haïtienne d’origine.

L’impact de cette célébration dépasse les simples frontières culturelles. Elle a contribué au renouveau des églises catholiques francophones, en particulier dans des régions comme Hamilton, où l’afflux d’immigrants francophones redonne vie à des paroisses autrefois menacées de fermeture. La paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours est désormais un lieu de rassemblement dynamique et de culte pour les communautés afro-caribéennes.

Claudette Saint-Paquette, paroissienne de longue date, a souligné l’évolution de la francophonie en Ontario : « La francophonie se transforme en un espace multiculturel, et c’est très beau de voir cette diversité enrichir notre communauté. Cela représente certains défis, mais il faut s’adapter. Nous nous faisons un devoir d’apprendre à les connaître pour qu’elles nous apprivoisent et que nous nous acceptions les uns, les autres. »

Après la messe, les participants se sont rassemblés dans la salle paroissiale pour un dîner multiculturel, comprenant des plats traditionnels des différentes cultures présentes, suivi de danses et d’un défilé de mode, symbolisant l’harmonie et le partage qui caractérisent cette paroisse en pleine transformation.

Photo : Le défilé des drapeaux représentant une quinzaine de pays. (Crédit : Journal Le Régional)