En dépit des défis liés au vieillissement de ses membres, le Club de l’âge d’or de Hamilton a marqué la fin de l’année avec un souper festif et une danse, célébrant l’importance de l’activité sociale pour contrer l’isolement des aînés. Une initiative qui se poursuit malgré la diminution des effectifs.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Pour souligner la fin de l’année et la période des Fêtes, le Club de l’âge d’or de Hamilton recevait une soixantaine de ses membres en décembre dernier pour un souper de Noël et une danse avec l’orchestre Over the Cuff dans la salle paroissiale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Spécialisée dans le country rock classique, la formation a animé la soirée, offrant aux participants l’occasion de se détendre et de danser.

Lorraine Wilson, présidente du club, a souligné l’importance de ces moments de convivialité pour briser la routine et apporter un peu de joie aux aînés. « Ce genre d’activité est vital pour nos membres. C’est l’occasion de se détendre et de profiter de la compagnie des autres », a-t-elle expliqué.

Au-delà de ce souper, le Club organise régulièrement des activités comme les « mardis soupe » à 5 $, mais un changement pourrait se profiler pour 2025. « Nous pensons passer à des sandwiches, car certaines de nos bénévoles sont âgées et cela devient difficile pour elles de faire de la soupe », a indiqué Mme Wilson.

Malgré ces ajustements, le club continue de jouer un rôle clé pour ses 72 membres, bien que les effectifs aient fortement chuté depuis la pandémie. Avant la COVID, il comptait 134 membres, une diminution liée à la fois au vieillissement de la population et à l’absence de relève. « La plupart de nos membres sont âgés de plus de 80 ans, et il est difficile d’en recruter des plus jeunes. C’est un problème auquel tous les clubs font face », a-t-elle déploré.

Ces défis ne se limitent pas qu’à l’organisation d’événements. L’isolement social des aînés devient une préoccupation croissante, particulièrement pour ceux qui, comme les membres du Club, n’ont souvent d’autre occasion de partager un repas que lors de ces rassemblements communautaires. Beaucoup vivent loin de leur famille ou ont des difficultés de mobilité, augmentant leur vulnérabilité à la solitude. L’isolement social peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des aînés, contribuant à des problèmes cardiovasculaires, à la dépression et à des troubles cognitifs.

Afin de lutter contre cet isolement, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara offre des activités sociales pour les aînés francophones de la région, dans le but de maintenir le lien social et de promouvoir le bien-être. En plus de ces activités, le Centre coordonne des services de visites amicales, d’aide à la mobilité et de soutien à la santé mentale, des initiatives essentielles pour préserver la qualité de vie des personnes âgées.

Les études prouvent que le manque d’interactions sociales régulières peut entraîner des problèmes physiques et mentaux. Sur le plan physique, l’isolement peut contribuer à une santé cardiovasculaire moins bonne et à un système immunitaire affaibli. Les aînés isolés sont également plus susceptibles de souffrir de dépression, d’anxiété et de stress. La solitude peut aggraver les problèmes cognitifs existants, tels que la démence, en l’absence de stimulations mentales régulières. Pour cette raison, il est crucial de mettre en place des mesures pour prévenir et atténuer l’isolement social chez les personnes âgées.

Pour les membres du Club de l’âge d’or de Hamilton, ces services jouent un rôle crucial dans leur bien-être physique et mental, et contribuent à maintenir une communauté soudée et solidaire.

Photo: Les aînés du Club de l’âge d’or de Hamilton ont profité du souper de Noël pour socialiser entre amis.