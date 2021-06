Le samedi 19 juin, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a enchaîné les activités pour sa Franco-Fête. Malheureusement, pour une deuxième année consécutive, les fidèles de l’organisme n’ont pas pu festoyer en se réunissant en plein air sous un soleil radieux : c’est plutôt en se rassemblant en ligne que la communauté de langue française a pu socialiser.

C’est en particulier aux plus jeunes que l’AFKW avait adressé son invitation, en misant dans un premier temps sur une valeur sure : Caroline Lavallée-Milot. « On va faire un peu des folies aujourd’hui », a prévenu la conteuse au rire contagieux dont le récit aussi humoristique qu’invraisemblable était cette fois tiré du livre Le doigt dans le nez. Un atelier de dessin a aussitôt succédé à cette lecture et les enfants se sont familiarisés avec quelques trucs et concepts : les couleurs froides ou chaudes, l’importance de l’épaisseur des lignes, l’ajout d’un cadre, etc.

Le musicien et chanteur Philippe Flahaut a ensuite pris le relais avec son répertoire pour les tout-petits. Des légumes aux oiseaux, les thématiques prétextes aux ritournelles entraînantes ont aussi permis à l’assistance de se familiariser avec les familles d’instruments.

Les adultes n’étaient pas en reste et ont pu retrouver Fatima Khlifi, qui n’en était pas à son premier atelier de cuisine avec l’AFKW. Au menu : une tarte tatin au sirop d’érable et chantilly cuisinée en direct par l’animatrice de l’activité. En conclusion, les trucs et astuces culinaires ont fait place à quelques anecdotes sur la Saint-Jean.

Misant sur une habitude prise l’an dernier et qui continue de susciter l’adhésion des petits et des grands, l’AFKW avait aussi à son programme une séance de jeu Kahoot! en fin d’après-midi.

Puis, en début de soirée, c’est entre les mains du magicien-humoriste Martin Rozon que l’organisme a confié le soin de boucler en beauté la Franco-Fête. L’artiste, qui cumule 25 ans d’expérience, a usé de tous ses talents pour épater son public avec lequel il a interagi dans une ambiance conviviale.

Plusieurs prix de présence ont été tirés au sort au cours de cette journée bien remplie qui aura permis de souligner le fait français dans la région de Waterloo en attendant qu’il soit possible de célébrer à nouveau en présentiel.

PHOTO – Une histoire folle lue par Caroline Lavallée-Milot