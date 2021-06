« La Société économique de l’Ontario (SÉO) est heureuse de présenter le Gala des PME, dont l’objectif est de célébrer les succès des entreprises francophones et bilingues dont les activités se déroulent essentiellement en Ontario, a déclaré le président de la SÉO, Denis Laframboise. »

Les intéressés ont jusqu’au 16 juillet 2021 pour présenter les candidatures d’entreprises admissibles. Un jury composé de membres indépendants aura à choisir les gagnants dans cinq catégories : Prix coup de coeur de l’année, Prix de l’entreprise écoresponsable, Prix jeune entrepreneur(e), Prix entrepreneur(e) immigrant(e), Prix femme entrepreneure, Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations.

Depuis une vingtaine d’années, la SÉO offre divers services aux entrepreneurs. Elle leur offre de l’accompagnement personnalisé, du mentorat, de la formation en ligne, des ateliers et des webinaires. Elle organise également des événements de réseautage, elle met des ressources à leur disposition et elle les appuie dans leurs demandes de financement. L’an dernier, la SÉO a soutenu plus d’un millier d’entrepreneurs d’un bout à l’autre de la province.

Cette soirée hommage est une occasion essentielle de célébrer nos entrepreneurs à la suite d’une crise sans précédent au cours des 100 dernières années. « On sait que la pandémie de la COVID-19 a causé bien des bouleversements au sein de la communauté d’affaires d’ici et d’ailleurs, a poursuivi M. Laframboise. C’est donc l’occasion de tourner la page et de célébrer nos entreprises, de les soutenir, de les encourager et de les inspirer. C’est surtout le temps de se réjouir. »

Les lauréats du Gala des PME seront officiellement dévoilés dans le cadre d’une soirée qui se déroulera le 28 octobre prochain et au cours de laquelle sera souligné le 20e anniversaire de la SÉO.

SOURCE – Société économique de l’Ontario