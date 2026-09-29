Un drapeau, des cœurs et beaucoup de fierté

Dès 10 h, le matin du 25 septembre, des élèves de l’école Franco-Niagara, accompagnés de leur enseignant de musique, étaient sur place et chantaient haut et fort « Je suis Franco », l’une des chansons qu’ils interpréteraient au cours de la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien à Welland.

La place de l’Hôtel de Ville était encore presque déserte. Quelques minutes plus tard, un autobus scolaire a laissé descendre ses passagers en provenance de l’école Nouvel Horizon, tandis que des membres du Club Renaissance distribuaient des cœurs verts ou blancs et s’installaient tranquillement autour des tables aux couleurs vives devant l’édifice municipal.

Pendant ce temps, Muriel Thibault-Gauthier, organisatrice de l’activité, effectuait les dernières vérifications afin que tout soit prêt pour la double célébration : le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes ainsi que le départ prochain du maire Frank Campion, qui a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat à la mairie.

Vers 11 h, la place était bien remplie. Élèves, enseignants, dignitaires, représentants d’organismes francophones, membres de la communauté et fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur étaient réunis pour célébrer leur langue et leur culture françaises.

Après le mot de bienvenue de Mme Thibault-Gauthier, des élèves de l’École secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf ont présenté l’histoire du drapeau franco-ontarien ainsi que la signification de ses couleurs et de ses symboles. Un rappel qui prenait tout son sens au cœur d’une communauté où les écoles, les organismes, les associations et les entreprises qui offrent des services en français contribuent chaque jour à faire vivre la langue.

Marcel Tikeng Jounda, conseiller scolaire au Conseil Viamonde, a exprimé sa fierté d’être Franco-Ontarien. « Aujourd’hui, je suis fier d’être Franco-Ontarien et je me joins à vous tous pour dire d’une seule voix merci à tous les Franco-Ontariens de tout l’Ontario, et surtout à ceux du Niagara. Bonne fête à nous et vive le français, vive les Franco-Ontariens. »

Jean-Max Philomé, conseiller scolaire au Conseil catholique MonAvenir, a pour sa part souligné la portée de ce rendez-vous. « C’est un privilège de partager ensemble ce moment significatif. (…) Après le 50e lever du drapeau, nous continuons à faire vivre son histoire. Notre culture vit grâce à ce que nous choisissons de préserver. »

La présence du maire a donné une dimension particulière à la cérémonie. Après plusieurs années à la mairie, il s’apprête à quitter ses fonctions, mais les liens qu’il a tissés avec la communauté francophone étaient bien présents ce matin-là.

Au nom du Conseil MonAvenir, Jean-Max Philomé lui a adressé des remerciements chaleureux. « Notre communauté francophone a vraiment eu la chance de bénéficier de votre amitié, de votre soutien et de votre engagement », a-t-il déclaré, avant de souligner que son dévouement avait laissé « une empreinte durable » dans la collectivité.

Frank Campion a, à son tour, remercié les nombreuses personnes présentes. « C’est vraiment incroyable, vous avez très bien chanté. C’était vraiment beau », a-t-il lancé.

Cette reconnaissance s’est faite très concrète lorsque Mme Thibault-Gauthier a invité le maire à regarder les petits cœurs verts ou blancs qu’avaient fabriqués des membres du Club Renaissance et que les francophones portaient fièrement. « Ce que vous voyez, M. Campion, c’est que les francophones vous aiment beaucoup. C’est pourquoi tout le monde a un cœur vert ou blanc. Pour vous dire merci beaucoup. »

Les jeunes de l’école Franco-Niagara lui ont ensuite offert la chanson « Merci, mille fois », avant que de petits cadeaux aux couleurs franco-ontariennes lui soient remis.

La cérémonie s’est poursuivie avec les élèves de l’école Nouvel Horizon, qui ont interprété « À quel prix », une chanson qui invite à réfléchir aux efforts nécessaires pour préserver le français et l’identité franco-ontarienne dans un milieu majoritairement anglophone.

Puis est venu le moment attendu. Sous un ciel bleu et un soleil éclatant, les dignitaires, les représentants scolaires, les élèves ainsi que la communauté se sont rassemblés autour du mât. Lentement, le drapeau vert et blanc s’est élevé dans le ciel de Welland.

Des photos ont ensuite immortalisé les sourires, les élèves, les drapeaux et, bien sûr, le maire Campion entouré de ceux qui étaient venus lui témoigner leur reconnaissance.

Avant de conclure, Muriel Thibault-Gauthier a lancé un dernier message : « Continuons à être fiers d’être Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Je vous aime et à l’année prochaine. »

Et, tandis que le drapeau franco-ontarien flottait au-dessus des arbres, chacun semblait déjà savoir que cette journée resterait longtemps dans les mémoires.

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Photo : Dignitaires et représentants d’élèves ont hissé le drapeau franco-ontarien (photo C.Beaupré)