Milton célèbre une francophonie ouverte et plurielle

Le samedi 26 septembre, le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a accueilli la communauté à Milton à l’occasion d’une soirée consacrée à la célébration de la francophonie ontarienne. Avec l’artiste Abel Maxwell comme invité, l’événement a réuni musique, échanges et réflexion autour d’un thème central : l’inclusion dans toute la diversité de la communauté francophone.

Pour Franklin Weledji, coordonnateur de l’activité, l’objectif était de mettre en valeur « la francophonie ontarienne dans toute sa diversité ». Une diversité qui ne se limite pas à la langue, mais qui se reflète également dans les origines, les parcours et les expériences de ceux qui la font vivre.

La programmation avait été pensée pour favoriser la participation. Panel de discussion, cercle de dialogue interculturel, atelier participatif, espace de réseautage, conférence et prestations musicales se sont succédé au cours de la soirée. Les échanges ont permis d’aborder les défis liés à l’inclusion et à la diversité, mais également les moyens de renforcer les liens entre les différentes composantes de la communauté.

Un cercle de dialogue interculturel a ensuite donné aux participants l’occasion de poursuivre la réflexion. Plusieurs thèmes ont été proposés afin de favoriser les échanges et de faire émerger des pistes concrètes pour améliorer le vivre-ensemble.

Une mise en situation a particulièrement retenu l’attention : « Lors d’une activité communautaire, une nouvelle participante arrive seule. Personne ne l’aborde et elle reste à l’écart. Que feriez-vous? »

À travers cette question, les participants étaient invités à réfléchir à leur propre comportement face à une personne isolée. L’objectif était de montrer que l’inclusion peut commencer par un geste simple : aller vers l’autre, engager la conversation et créer un sentiment d’appartenance.

La soirée a également comporté une allocution officielle et le lever du drapeau franco-ontarien. Des représentants politiques ont pris part à ce moment symbolique, dont Zee Hamid, député provincial de Milton et ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, ainsi que Kristina Tesser Derksen, députée fédérale de Milton-Est—Halton Hills Sud.

La musique a donné un autre rythme à la soirée. Les participants ont pu apprécier un large répertoire d’instruments traditionnels africains et de percussions avec la prestation d’Amara Kanté, avant de retrouver Abel Maxwell sur scène. La chanson Mon beau drapeau, interprété avec l’artiste, a constitué l’un des moments rassembleurs de la rencontre.

Pour le Centre canadien pour l’unité de la famille, cette soirée ne devrait pas rester une initiative ponctuelle. « Nous aimerions faire plusieurs activités, plusieurs fois dans l’année, une chance de donner à la communauté de Milton de s’exprimer », souligne M. Weledji.

L’an prochain, l’organisme aimerait organiser l’événement à Burlington, afin d’y créer une nouvelle occasion de rassemblement pour les francophones et leurs familles.

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Photo : Kristina Tesser Derksen et Zee Hamid tiennent le drapeau franco-ontarien devant l’animatrice Viviane Sinan. (Photo : CCF)