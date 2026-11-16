Les familles francophones de Hamilton disposent désormais d’une nouvelle offre de services éducatifs pour leurs jeunes enfants. Avec l’ouverture de places préscolaires à l’école Pavillon de la Jeunesse, La Boîte à soleil poursuit son développement au-delà du Niagara, en partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

La Boîte à soleil (BS) a officiellement inauguré son centre Pavillon de la Jeunesse (PJ), le 4 novembre, à Hamilton. La cérémonie a réuni des familles, des membres du personnel, des partenaires et des représentants de la communauté, venus souligner l’implantation de l’organisme dans une nouvelle région.

Il s’agit de son premier établissement à l’extérieur du Niagara, où il concentrait jusqu’alors ses activités. Ce développement résulte d’un partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde (CSV), qui compte désormais cinq centres exploités en collaboration avec La Boîte à soleil.

Le Pavillon de la Jeunesse avait commencé à accueillir des enfants en septembre 2025, avec 56 places dans son service de garde avant et après l’école. Un an plus tard, l’organisme a élargi son offre grâce à l’ajout de 49 places préscolaires, portant sa capacité totale annoncée à 105.

Cette expansion répond à la volonté de proposer aux familles francophones de Hamilton des services éducatifs dans leur langue, dès la petite enfance. Elle offre également aux enfants un environnement où le français occupe une place centrale dans les activités quotidiennes. La coexistence des programmes préscolaires et scolaires élargit les possibilités d’accueil selon l’âge des enfants et les besoins des parents.

Avant l’aménagement des nouveaux locaux, l’équipe assurait déjà le programme de garde directement dans l’établissement. Cette première année d’activité a constitué une étape dans l’implantation de La Boîte à soleil à Hamilton et dans l’établissement de relations avec les familles. Le déménagement a ensuite donné au personnel et aux enfants des espaces consacrés à leurs activités.

Pour Christina Clark, directrice générale de l’organisme, l’ouverture du centre représente une nouvelle étape dans son développement.

« Hamilton est notre premier établissement à l’extérieur de la région du Niagara. C’est une belle preuve de notre croissance, et de notre volonté de continuer à faire rayonner la francophonie et d’offrir aux familles francophones des milieux où leurs enfants peuvent grandir, apprendre et s’épanouir en français », souligne-t-elle.

La directrice générale insiste également sur l’importance du personnel et des familles dans la vie du centre. « Un bâtiment, aussi beau soit-il, ne devient un milieu de vie que grâce aux personnes qui l’habitent », ajoute-t-elle.

La cérémonie d’inauguration comprenait des allocutions de représentants de La Boîte à soleil et du Conseil scolaire Viamonde, suivies de la coupe du ruban. Les invités ont également eu l’occasion de visiter les installations. Cette rencontre a aussi été l’occasion de reconnaître la contribution des équipes et des partenaires associés à l’ouverture du centre.

Avec cette implantation, l’organisme élargit sa présence dans le Centre-Sud-Ouest ontarien et poursuit sa collaboration avec le réseau scolaire francophone. Les inscriptions au Pavillon de la Jeunesse sont ouvertes aux familles intéressées par les programmes proposés et les modalités d’accueil.

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BP :

Photo : De gauche à droite : Mélanie Cometti (BS), Ann Lambert (CSV), Amina Benmebkhout (PJ), César Lefevbre (Boîte à soleil), Pascaline Zock Amang (BS), Samer Amrane (PJ), Ben Shaar (CSV), Martin Boudreault (CSV) et Christina Clark (BS)