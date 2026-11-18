Malgré une programmation communautaire soutenue, l’organisme traverse une période difficile financièrement. Sa dernière assemblée générale annuelle a permis de dresser le bilan des activités, d’examiner les résultats vérifiés et de présenter les mesures envisagées pour préserver les services destinés à la population francophone.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Réunis le 3 novembre au Centre francophone Hamilton (CFH) et par visioconférence, les membres ont dressé le bilan de l’exercice 2025-2026 lors de la 55e assemblée générale annuelle de l’organisme. La rencontre a permis d’examiner les activités réalisées, les états financiers et le renouvellement de plusieurs postes au sein du conseil d’administration.

Le rapport annuel témoigne du maintien d’une programmation diversifiée. L’organisme recense 652 activités et événements, environ 18 000 participants et 112 bénévoles. Les cercles de conversation, les activités pour aînés, les initiatives jeunesse et le FrancoFEST figurent parmi les programmes proposés.

La présidente du CA, Anika Kuhnert, a souligné le retour des camps de jour et la création du Studio francophone des arts musicaux. « Nous voulons une francophonie vivante, accueillante, créative et ouverte sur le monde », mentionne-t-elle dans son rapport. Elle a également rappelé la participation du CFH aux célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Le directeur général, Lanciné Koulibaly, a présenté les progrès réalisés dans le développement des partenariats. Près de 35 collaborations ont été maintenues ou renforcées, tandis que plus de 10 nouvelles ententes ont été établies.

Ces réalisations s’accompagnent toutefois de contraintes budgétaires. Dans son rapport annuel, le directeur général évoque « des ressources humaines limitées, alors que les besoins, la charge de travail et les coûts opérationnels augmentent ».

Les états financiers vérifiés indiquent des revenus de 581 013 $ pour l’exercice clos le 31 mars 2026, par rapport à des dépenses de 688 870 $. Le déficit atteint ainsi 107 857 $, comparativement à 96 280 $ l’année précédente. L’actif net présente désormais un solde négatif de 83 090 $.

Dans son rapport, le cabinet Marcil Lavallée signale une incertitude significative concernant la continuité des activités de l’organisme. Il formule également une opinion avec réserve sur la vérification de l’exhaustivité de certaines recettes.

Interrogé sur les stratégies envisagées, Lanciné Koulibaly a expliqué que la direction cherche à réduire ses coûts fixes. Quatre lignes téléphoniques ont notamment été supprimées. Le CFH souhaite également obtenir des financements qui couvrent davantage les dépenses salariales.

Le directeur général a évoqué une réorganisation des camps d’été, désormais envisagés à Hamilton plutôt qu’à Burlington, avec l’objectif de réduire les frais hebdomadaires de 265 $ à environ 180 $, sous réserve d’un financement supplémentaire. Il s’agit d’une stratégie possible, et non d’un tarif définitivement annoncé.

Lisa Breton, ancienne directrice générale, a toutefois rappelé que les revenus autonomes, notamment ceux de la billetterie, peuvent influencer l’évaluation des demandes de subvention par certains bailleurs de fonds.

Un plan de redressement prévoit, entre autres, de nouvelles sources de financement et des mesures de contrôle des dépenses. Le conseil d’administration a approuvé un budget excédentaire pour 2026-2027, sans que ce résultat futur soit garanti.

Enfin, Anika Kuhnert, Sonia Macaluso et Johanne-Louise Giroux ont été réélues par acclamation. Un quatrième poste d’administrateur, assorti d’un mandat exceptionnel d’un an, demeure vacant et devra être pourvu conformément aux règlements de l’organisme.

Le CFH entame ainsi un nouvel exercice avec le défi de rétablir son équilibre financier, sans compromettre les activités et les services offerts à la communauté francophone de Hamilton.

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Photo : Lanciné Koulibaly (Photo : Le Régional)