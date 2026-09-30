Les francophones de Hamilton affichent leurs couleurs

Le 25 septembre les francophones se sont regroupées devant l’Hôtel de ville de Hamilton pour le lever du drapeau vert et blanc à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Des élèves, des aînés et des représentants du milieu communautaire ont participé à l’événement. Cinq classes des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde étaient présentes. Les écoles représentées étaient Notre-Dame, Pavillon de la Jeunesse, Monseigneur-de-Laval, Georges-P.-Vanier et l’Académie Mère-Teresa.

Le rassemblement organisé par l’ACFO Hamilton et le Centre francophone a aussi réuni plusieurs partenaires tel le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest.

La cérémonie a débuté avec quelques allocutions. La mairesse Andrea Horwath et la députée provinciale Sandy Shaw se sont adressées au public. Marcel Levesque, conseiller scolaire au Csc MonAvenir, a également prononcé un discours sur la contribution des différents parcours et cultures qui enrichissent la francophonie de la région.

Les élèves ont occupé une place importante dans la programmation. Un jeune de 6e année de l’école Pavillon de la Jeunesse a récité le poème Le Niagara de Louis-Honoré Fréchette. La chorale de l’école Monseigneur-de-Laval a interprété Mon beau drapeau, suivie d’une chorégraphie présentée par des élèves de 8e année. Puis, le groupe SamaJam a assuré une prestation musicale qui a rythmé la suite des festivités pour encourager la participation du public.

Lanciné Koulibaly, directeur général du Centre francophone Hamilton, a souligné la présence de centaines de personnes ainsi que la participation des établissements scolaires. Il a également mentionné l’appui des organismes francophones associés à cet événement.

La place accordée aux aînés constituait un autre élément de cette édition. Anika Kuhnert, coordonnatrice de l’ACFO Hamilton, a expliqué que les organisateurs souhaitaient mettre en valeur tous ceux qui ont contribué au développement de la francophonie locale. Elle a notamment cité Ryan Paquette, avocat à la retraite âgé de 97 ans, qu’elle présente comme « une des figures importantes de l’histoire francophone locale ».

« Cette reconnaissance permet aussi de rappeler l’histoire de la communauté et le rôle joué par ses membres au fil des décennies », selon elle. L’ACFO Hamilton souhaite également favoriser davantage de rencontres entre les différentes générations afin de transmettre la culture et la mémoire francophones aux plus jeunes.

La météo a par ailleurs permis de tenir l’activité à l’extérieur. La coordonnatrice a rappelé que les trois éditions précédentes avaient eu lieu sous le préau de l’Hôtel de ville à cause de la pluie. Cette année, les participants ont donc profité de l’espace devant l’édifice pour assister aux discours, aux prestations artistiques et participer aux autres activités prévues.

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Photo : Les francophones rassemblés devant l’Hôtel de ville. (Photo : O. Francis)