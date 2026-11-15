Comment mieux répondre aux besoins d’une communauté répartie sur un vaste territoire? C’est la question au cœur d’un chantier qui mobilisera les acteurs franco-ontariens de la Péninsule au cours des prochains mois, avec l’ambition de définir des priorités et des pistes d’action pour les années à venir.

Christiane Beaupré – IJL – Le Régional

La communauté francophone de la région du Niagara amorce une démarche de concertation qui pourrait marquer une nouvelle étape dans son développement. Réunis le 10 novembre dans le cadre de l’Interagence du Niagara, les représentants d’une vingtaine d’organismes ont assisté au lancement d’un projet de planification stratégique communautaire visant à établir une vision commune pour l’ensemble de la Péninsule.

Portée par le Centre communautaire Le Griffon, cette initiative s’inscrit dans la volonté de mieux coordonner les ressources, les services et les activités des organismes francophones de la région, tout en préparant la mise en place d’un Carrefour francophone inclusif.

Le projet est piloté par un comité directeur composé de six personnes : Jean Chartrand, Melinda Chartrand, Fété Kimpiobi, Nancy Larivière, Sue Morin et Robert Renaud. Pour mener à bien l’exercice de planification, le comité a retenu les services de la firme PGF Consultants, d’Ottawa, qui travaille notamment avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Lors de la rencontre, Laura Hughes, de PGF, a présenté les grandes étapes de la démarche en vidéoconférence. L’exercice prévoit des consultations auprès des organismes et des personnes qui contribuent à la vitalité de la francophonie du Niagara. Les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’employabilité et du développement économique, de la culture et de l’identité, de la diversité et de l’immigration, de la jeunesse, des aînés et des gouvernements seront notamment concernés.

D’ici la fin mars 2027, l’équipe d’experts-conseils communiquera avec une vingtaine d’organismes afin de recueillir de l’information sur leurs activités, leurs besoins et leurs priorités. Des groupes de travail sectoriels seront également organisés au début de la nouvelle année pour entendre les différents partenaires et élargir la consultation.

L’objectif est de dégager des orientations communes et de produire un plan d’action régional auquel les organismes pourront contribuer, sans perdre leur autonomie.

« Notre objectif n’est pas de centraliser la francophonie du Niagara. Il est de mieux l’organiser, de mieux l’appuyer et de lui donner une voix régionale plus forte », a précisé Jean Chartrand lors de la présentation du projet.

Cette approche s’inspire également des grandes orientations du Livre blanc de l’AFO, publié en octobre dernier. Selon les responsables du projet, le moment est bien choisi pour renforcer la concertation régionale et donner à la communauté les moyens de réaliser des projets de plus grande portée.

Le Carrefour francophone demeure toutefois un concept ouvert. Il pourrait prendre la forme d’une structure organisationnelle partagée, d’un réseau de services virtuels ou encore d’un lieu physique de rassemblement. La décision appartiendra à la communauté, au terme des consultations.

Une subvention de 50 000 $ obtenue par Le Griffon contribue au lancement de cette initiative. En parallèle, le Centre travaille à la création d’un site Web consacré au Carrefour, qui présentera notamment son historique, sa mission, sa vision et les prochaines étapes. Des bulletins d’information pourraient également être diffusés pour tenir les organismes et la population au courant de l’avancement des travaux.

Pour le comité directeur, l’enjeu dépasse la création d’une nouvelle structure : il s’agit de donner à la francophonie du Niagara les moyens de mieux travailler ensemble et de préparer collectivement son avenir.

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BP :

Photo : Une vingtaine d’organismes francophones de la Péninsule étaient représentés à la rencontre du 10 novembre. (Photo : Christiane Beaupré)