Derrière les activités et les partenariats, une question rassemble la communauté francophone du Niagara : comment faire en sorte que les enfants d’aujourd’hui aient encore envie de parler français demain? Un nouveau projet mise sur les rencontres, l’entraide et la mobilisation collective.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Il y avait des familles, des enfants, des grands-parents, des représentants d’organismes et des acteurs du milieu éducatif. Le vendredi 30 octobre, la salle d’activités du Welland Wellness Centre de Welland était le site pour le lancement du « Carrefour de la francophonie inclusive du Niagara ». De nombreuses personnes avaient répondu à l’invitation de Regohva.

Certaines familles avaient même fait le déplacement depuis Hamilton. L’une d’elles était venue avec ses deux jeunes filles et leurs grands-parents. Pour Naromie Azar Charles, directrice générale de Regohva, cette mobilisation a été particulièrement encourageante, heureuse de voir plusieurs générations réunies autour d’une même préoccupation. « Ces familles sont venues parce qu’elles souhaitent que leurs enfants puissent grandir en français et profiter des ressources offertes dans leur communauté », constate-t-elle

Soutenu par le Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO), le projet se poursuivra jusqu’en mars 2027. Au programme : des activités destinées aux jeunes, aux familles et aux nouveaux arrivants, avec une attention particulière portée à la transmission du français.

Cependant, Naromie Azar Charles sait qu’un organisme ne peut, à lui seul, répondre à tous les besoins. « C’est pourquoi Regohva souhaite travailler avec le Conseil scolaire Viamonde, les institutions religieuses et plusieurs organismes de la région. Pour les nouveaux arrivants, les lieux de culte représentent souvent un premier point de repère et un espace où créer des liens. Ils peuvent donc devenir des relais importants pour faire connaître les ressources francophones.

Le Collège La Cité fait également partie de cette mobilisation. Pour Hélène Grégoire, directrice du campus de Toronto, ce partenariat est une occasion de rapprocher davantage le monde de l’éducation de la réalité des familles et des acteurs communautaires du Niagara.

La collaboration prendra notamment la forme d’ateliers sur les études collégiales en français et de présentations des programmes offerts par le Collège, dont celui de préposé aux services de soutien personnel à Welland. La Cité souhaite aussi faire connaître les activités de Regohva à ses étudiants afin qu’ils puissent mieux découvrir les ressources disponibles dans leur communauté.

« Nous facilitons l’accès des francophones et plus particulièrement des nouveaux arrivants à des formations ciblées, adaptées, en français et à des perspectives d’emploi arrimées aux besoins du marché », explique Mme Grégoire.

Quant à Regohva, le défi va encore plus loin. Naromie Azar Charles souhaite que le Carrefour contribue à freiner l’assimilation, notamment en aidant les parents à mieux comprendre les possibilités d’éducation en français et à faire des choix éclairés pour leurs enfants. Elle veut également s’attaquer à l’isolement et à la discrimination auxquels certaines personnes peuvent être confrontées lorsqu’elles arrivent dans un nouvel environnement.

« Quand on se réunit, il faut s’assurer que tous les services soient disponibles pendant la séance », explique-t-elle. Une façon de simplifier la vie des familles et de leur éviter de devoir chercher seules les réponses à leurs questions.

Une première formation sur l’assimilation est prévue en novembre, avant la mise en place d’un rendez-vous mensuel destiné notamment à outiller les parents.

Cette collaboration entre Regohva et le Collège La Cité illustre bien à quel point les organismes francophones peuvent, lorsqu’ils unissent leurs efforts, contribuer au développement et au rayonnement de la francophonie. En rapprochant les ressources communautaires, l’éducation et les possibilités d’emploi, ils participent à la création d’un milieu où les familles, les nouveaux arrivants et les jeunes peuvent trouver leur place et envisager leur avenir en français.

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Photo : Les participants réunis pour le lancement du Carrefour de la francophonie inclusive du Niagara. (Photo : Regohva)