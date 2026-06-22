Alexia Grousson

Le 31 mai, le Cercle d’artisanat Héritage a réuni une centaine de personnes à la salle paroissiale Sacré-Cœur de Welland à l’occasion d’une soirée de mode et souper-bénéfice dont les profits étaient destinés à soutenir la paroisse.

L’initiative marquait le retour d’une formule qui tient particulièrement à cœur à la présidente du Cercle, Angèle Garant. Passionnée par l’organisation de défilés de mode, elle souhaitait depuis plusieurs années relancer une activité semblable à celle qu’elle avait mise sur pied en 2019 et qui avait connu un succès populaire.

« En 2019, nous avions accueilli près de 260 personnes lors d’une soirée similaire. Devant cet engouement, nous avions prévu une deuxième édition en 2020, mais la pandémie de COVID nous a forcés à l’annuler. Grâce à l’appui des nouveaux bénévoles du Cercle, nous avons finalement pu concrétiser ce projet cette année », explique Mme Garant.

Les participants ont apprécié le repas préparé par Crystal’s Custom Catering. L’ambiance musicale était assurée par Raymond Corriveau et Josée Charlebois du duo A Couple Tunes, tandis que DJ Victoria Sita veillait à l’animation tout au long de la soirée.

Plusieurs exposants étaient également présents afin de faire connaître leurs produits et services. Les visiteurs ont ainsi échangé avec des entrepreneurs qui offraient des produits naturels pour les soins corporels, des accessoires de mode, des bijoux, des ensembles-cadeaux, etc.

Le point culminant de la soirée demeurait toutefois les deux défilés de mode présentés avant et après le repas. Les modèles ont mis en valeur des collections provenant des boutiques Studio by Birdie & Bina, Vermeers et Maurice’s de Welland. Les vêtements présentés pouvaient être achetés sur place ou en magasin.

Afin de rendre l’expérience plus interactive, les organisateurs ont revu le format du défilé. « Les mannequins ont défilé sur la scène et circulé entre les tables, ce qui a permis aux participants d’observer les vêtements de plus près, de toucher les tissus et d’échanger directement avec les modèles », souligne Angèle Garant.

La boutique Vermeers a offert un arrangement floral pour chacune des tables. Celui-ci a été remis à celle dont l’anniversaire était le plus près du 31 mai. De son côté, Yvonne Laramée a fait don d’une couverture suédoise confectionnée à la main, qui a été attribuée lors d’un tirage.

Grâce à la vente de billets et aux activités de financement organisées durant la soirée, le Cercle d’artisanat Héritage a recueilli plus de 1160 $ et un chèque de 1025 $ a été remis à la paroisse Sacré-Cœur. En plus de soutenir la paroisse, cette activité a rassemblé la communauté autour d’un événement alliant mode, divertissement et solidarité.

Photo (Crédit : Tyler Frangi) : Des mannequins bénévoles pour cette activité caritative