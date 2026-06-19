Alexia Grousson

À l’approche de la Saint-Jean-Baptiste, plusieurs organismes francophones préparent des festivités qui mettront en valeur la culture, la langue et le dynamisme des communautés franco-ontariennes.

À Welland, la fête de la Saint-Jean se tiendra le 21 juin à l’Auberge Richelieu grâce à la collaboration de plusieurs partenaires et commanditaires dont certains clubs de l’âge d’or et Richelieu, Entreprise Niagara et organismes francophones.

L’activité débutera avec des hamburgers et hotdogs cuits sur le gril et sera suivi d’une cérémonie d’ouverture marquée par la prestation d’une chorale de jeunes âgés de 7 à 11 ans qui interprétera notamment le Ô Canada, Notre place et Mon beau drapeau. La chanteuse Estaphania Barajas Garcia, 8 ans, sera également de la partie.

Le volet artistique se poursuivra avec la participation du groupe folklorique Les Gens du Nord. Depuis une trentaine d’années, cette formation de la région du Nipissing fait rayonner la musique traditionnelle canadienne-française à travers des harmonies vocales accompagnées de guitare, mandoline, accordéon et podorythmie.

Le public pourra également assister au spectacle du magicien Alex Kazam. L’artiste a développé une approche multidisciplinaire alliant arts de la scène, improvisation, jonglerie, psychologie et hypnose. La programmation comprendra aussi une prestation de l’orchestre de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, dirigé par Jean-Louis Frado.

Les familles auront accès à une foule d’activités : bricolage, maquillage, jeux gonflables et diverses animations organisées par le Centre éducatif La Boîte à soleil. Des activités intergénérationnelles seront également proposées.

La journée se conclura par le tirage de nombreux prix de participation et la remise des récompenses aux gagnants du concours de dessins organisé par Le Griffon. Chaque année, les élèves sont invités à illustrer ce que représente pour eux la Saint-Jean, et une vingtaine de lauréats sont sélectionnés.

« La Saint-Jean est une célébration de longue date ici. C’est une journée familiale, une grande fête qui permet de célébrer la francophonie du Niagara dans toute sa diversité », souligne Jean Chartrand.

De son côté, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) donnera le coup d’envoi à la Franco-Fête et la Franco-Foire le 20 juin à l’école David-Saint-Jacques de Kitchener. Cette année, les animaux de la ferme remplaceront les traditionnels reptiles.

Les visiteurs pourront aussi profiter de châteaux gonflables, d’un atelier de création de masques animé par Art Shine ainsi que d’une offre alimentaire comprenant pâtisseries françaises, hamburgers, hotdogs et barbe à papa.

La programmation prévoit également un mélange entre prestations de chanteurs, des activités de danse et de conditionnement physique ainsi que la présence de nombreux exposants.

« Nous invitons toute la communauté à se joindre à nous pour passer un bon moment, rencontrer des francophones et participer à des ateliers sportifs et ludiques », commente Céline Corve, coordonnatrice de l’organisme.

Par ces rassemblements festifs, les communautés francophones du Niagara et de Kitchener-Waterloo entendent célébrer leur héritage culturel tout en favorisant les rencontres et le partage entre les générations. Bonnes célébrations!

Photo : À la Franco-Fête 2025, la zumba était l’activité la plus populaire à Kitchener. (Crédit : archives Le Régional)