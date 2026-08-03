L’AfroJazz FEST confirme son succès à Hamilton

Chrismène Dorme

Pendant deux jours, les 11 et 12 juillet, le parc Bayfront de Hamilton s’est transformé en une immense scène à ciel ouvert où les rythmes africains et caribéens ainsi que les rencontres intergénérationnelles ont fait battre le cœur de la ville.

Pour sa quatrième édition, l’AfroJazz FEST a confirmé son statut de rendez-vous culturel incontournable en attirant des milliers de festivaliers venus célébrer la diversité, le vivre-ensemble et la richesse des cultures afrodescendantes.

Dès l’ouverture de l’événement, l’ambiance était à la fête. Musique en direct, danses afro-caribéennes, défilé de mode africaine, ateliers culturels, création de bracelets, châteaux gonflables, jeux pour enfants et ateliers de percussion ont résonné tout au long de la fin de semaine. Les festivaliers ont également découvert les performances de nombreux artistes, dont Marta Elena, Yazid El Ghanate, Jonathan Nvita et Michaela Mathurin, sans oublier le percussionniste Amara Kanté qui a dirigé un atelier très apprécié du public.

Organisée par le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF), la rencontre a également bénéficié d’un important soutien institutionnel. La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a participé aux festivités, notamment à la parade menée par le groupe Bahamas Junkanoo.

Pour Gracia Ibara, coordonnatrice du festival, cette édition représente une véritable réussite. « C’est un festival familial. Ce n’est pas seulement de la musique et nous ne nous focalisons pas sur une seule communauté », explique-t-elle.

Selon elle, l’objectif du CCF est avant tout de créer un événement rassembleur où chacun trouve sa place. « Nous voulons offrir aux aînés des occasions de sortir de l’isolement, de partager leur expérience et de vivre des moments précieux avec les nouvelles générations », ajoute Mme Ibara.

Le bilan est plus que positif : plus de 7000 visiteurs au cours des deux journées de festivités. Un succès rendu possible grâce à l’implication de nombreux partenaires, des équipes du CCF, des bénévoles et des groupes d’aînés issus des centres communautaires de Hamilton qui se sont mobilisés tout au long de l’événement.

La réaction du public confirme d’ailleurs que l’AfroJazz FEST répond à une véritable attente. Les familles ont profité des nombreuses activités offertes aux enfants, tandis que les amateurs de musique et de danse ont vibré au rythme des prestations artistiques dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Fort de ce succès, le CCF prépare déjà la suite. L’édition 2026 a surtout confirmé la place grandissante de l’AfroJazz FEST dans le calendrier culturel de Hamilton. En réunissant des milliers de participants autour de la musique, de la culture et du partage, le festival poursuit son développement et donne déjà rendez-vous au public pour ses prochaines étapes à Burlington et à Milton.

Photo : Le public rassemblé en grand nombre (Crédit : CCF)