L’expansion des soins primaires arrive à Niagara

Le gouvernement de l’Ontario franchit les prochaines étapes pour mettre en œuvre son Plan d’action pour les soins primaires, qui est en voie de permettre à chaque personne de la province d’avoir accès à un médecin de famille ou à un fournisseur de soins primaires d’ici 2029.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement de l’Ontario investit plus de 12,2 millions $ cette année afin de rattacher jusqu’à 23 667 personnes aux soins primaires à Niagara, ainsi qu’à Brantford, Hamilton et London.

« Sous le leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement continue de faire des investissements records pour protéger notre système de santé », a déclaré Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest. Cette expansion des soins primaires à Niagara est une excellente nouvelle pour les patients du sud de Niagara, y compris Port Colborne, Fort Erie et Wainfleet.

« Ce nouvel investissement est une étape de plus dans notre plan visant à nous assurer que les gens à Niagara, et partout en Ontario, ont accès à des soins de grande qualité, plus près de chez eux, pour les générations à venir. »

Dans la région du Niagara, cet investissement soutiendra Bridges Community Health Centre, Quest Community Health Centre, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, REACH Niagara et le Centre de santé autochtone De dwa da dehs nye>s. Les cinq fournisseurs locaux de soins primaires établiront un processus pour accepter de nouveaux patients et communiqueront cette information à leur communauté locale.

Cet investissement régional dans les soins primaires à Niagara a été financé dans le cadre du plus récent appel de propositions du Plan d’action pour les soins primaires. Les 124 équipes qui reçoivent du financement devraient permettre de rattacher 500 000 patients supplémentaires aux soins primaires partout en Ontario. Chaque équipe a établi un plan pour rattacher une forte proportion de personnes sans fournisseur de soins primaires dans sa communauté, y compris celles qui se trouvent sur la liste d’attente d’Accès Soins.

« L’accès à des soins de santé primaires complets et offerts en équipe est fondamental pour bâtir une communauté forte et en santé, a déclaré Taralea McLean, directrice générale de Bridges Community Health Centre. Notre travail collectif améliorera l’accès aux soins pour des milliers de personnes, y compris près de 9000 résidents du sud de Niagara. Nous remercions le ministère de la Santé pour cet investissement important, qui nous permettra d’adopter une approche coordonnée afin d’améliorer la façon dont les gens accèdent aux soins et reçoivent des services de santé à Fort Erie, Port Colborne et Wainfleet. »

L’Équipe d’action pour les soins primaires de l’Ontario s’appuie sur des modèles de soins exemplaires pour mettre en œuvre son plan d’action, soutenu par l’investissement de plus de 3,4 milliards $ du gouvernement afin de relier environ deux millions de personnes supplémentaires aux soins primaires d’ici 2029. Depuis 2018, l’Ontario a ajouté près de 20 000 médecins à sa main-d’œuvre en santé, y compris une augmentation de plus de 14 % du nombre de médecins de famille.

« L’initiative de London représente la première phase d’une vision régionale plus large visant à améliorer l’accès aux services de soins primaires en français dans le sud-ouest de l’Ontario. Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara demeure déterminé à travailler avec ses partenaires dans les autres régions et continuera de saisir les occasions futures d’élargir le modèle et de combler les lacunes de services identifiées à Sarnia-Lambton, Windsor-Essex, Chatham-Kent et Cambridge-Kitchener-Waterloo », conclut France Vaillancourt, directrice générale du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara.

Source : Équipe Santé Ontario Niagara

Photo : Le CSCHN et sa directrice générale France Vaillancourt (au lutrin) sont déterminés à saisir les occasions afin d’améliorer les services. (Crédit : Équipe Santé Ontario Niagara)