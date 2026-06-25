Alexia Grousson

La Communauté congolaise de Hamilton (CCH) poursuit son engagement envers la jeunesse grâce à un nouveau programme de formation consacré au soccer, à la santé et au leadership. Le 6 juin, l’organisme a lancé la première d’une série d’activités destinées aux jeunes de 9 à 29 ans dans le cadre du programme Jeunes ambassadeurs sportifs 2026.

Cette initiative est née à la suite d’un appel de projets de la Fondation Trillium portant sur le leadership jeunesse. La proposition soumise par l’organisme a été retenue, ce qui lui a permis d’obtenir un financement de 83 000 $ pour mettre en œuvre le programme en partenariat avec le Club Santé d’Etobicoke.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport tout en développant leurs compétences en leadership à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont le Canada est l’un des pays hôtes.

« Nous voulons sensibiliser et développer le leadership des jeunes de nos communautés en leur offrant des formations autour de la Coupe du monde. Cet événement rassemble les gens. Pourquoi ne pas permettre aux jeunes d’en profiter et de transmettre ensuite leurs connaissances à d’autres jeunes? », explique Nancy Muinda, présidente de la Communauté congolaise de Hamilton.

Le programme prévoit 10 ateliers théoriques à Hamilton ainsi que 10 autres séances à Toronto axées sur la pratique du soccer. Les activités sont offertes gratuitement et les organisateurs espèrent accueillir entre 20 et 50 participants par rencontre. L’approche privilégiée vise à maintenir un noyau stable de jeunes afin de favoriser leur progression tout au long du parcours.

Au-delà de l’apprentissage du soccer, les ateliers aborderont les effets positifs du sport sur la santé physique et mentale, le développement de l’estime de soi, la fixation d’objectifs personnels ainsi que l’engagement communautaire. Les participants seront également formés à devenir de véritables ambassadeurs au sein de leur milieu.

« Nous voulons former ces jeunes ambassadeurs à animer des activités, des soirées, des concours ou encore des animations de mi-temps. Ils pourront mobiliser leur entourage et contribuer à l’organisation du Village africain qui accueillera les amateurs lors des matchs de la Coupe du monde », précise Mme Muinda.

Les prochains volets de la formation s’intéresseront davantage au leadership et à l’encadrement des jeunes. Les organisateurs souhaitent leur confier davantage de responsabilités afin qu’ils puissent eux-mêmes planifier et animer certaines activités.

Parmi les projets en préparation figurait le match amical entre les communautés congolaise et portugaise de Hamilton du 17 juin.

La rencontre inaugurale a été animée par un jeune formateur, une formule qui a été particulièrement appréciée. Les participants ont pris part à des activités de brise-glace avec ballon, à des jeux-questionnaires sur le sport ainsi qu’à des échanges sur l’évolution du soccer en République démocratique du Congo (RDC) et sur les participations du pays à la Coupe du monde.

La journée s’est conclue par une collation, un concours de drible et un questionnaire de révision. Les gagnants ont reçu des récompenses, dont un maillot officiel de la RDC pour la première place et des cartes-cadeaux Tim Hortons pour les deuxième et troisième positions.

Pour Nancy Muinda, cette première activité a confirmé la pertinence du programme. « Les jeunes étaient vraiment motivés et le fait qu’un jeune en forme d’autres a créé une belle dynamique. Les activités combinaient des aspects physiques et cognitifs, ce qui a permis d’atteindre un bel équilibre. J’encourage les jeunes à participer aux prochaines formations. Nous avons obtenu ce financement pour eux et il est important qu’ils profitent de ce que la communauté met à leur disposition », conclut-elle.

À travers cette initiative, l’organisme espère non seulement promouvoir les bienfaits du sport, mais aussi former une nouvelle génération de jeunes leaders capables de s’impliquer dans leur communauté et de faire rayonner les valeurs de discipline, de confiance en soi et d’esprit d’équipe.

Photo (CCH) : Les participants à la première rencontre du nouveau programme de formation