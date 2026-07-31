Le CERF Niagara poursuit sa mission depuis 25 ans

Le Centre d’emploi et de ressources francophones (CERF) Niagara a profité de son assemblée générale annuelle, tenue le 18 juin au nouveau Foyer Richelieu de Welland, pour souligner ses 25 années d’existence et mesurer le chemin parcouru depuis sa création.

Entre le contexte communautaire des débuts et les réalités actuelles de l’immigration, de l’emploi et de l’intégration, les responsables de l’organisme ont dressé le portrait d’une organisation qui a constamment dû s’adapter aux besoins changeants de la francophonie du Niagara.

Réunis dans la salle communautaire Badawey du Foyer Richelieu, membres, partenaires et invités ont d’abord pris connaissance du bilan annuel de l’organisme. Tour à tour, les employés, dirigés par la directrice générale Suzanne Beaudoin, ont présenté les divers services d’emploi offerts par le CERF Niagara, les programmes destinés aux chercheurs d’emploi et aux employeurs ainsi que les initiatives spécialement conçues pour la clientèle francophone, qui représente aujourd’hui 52 % des personnes accompagnées par l’organisme.

Subventionné par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario, le CERF Niagara demeure le principal fournisseur de services d’emploi en français dans la région. Au fil des ans, son rôle a toutefois évolué au rythme des transformations démographiques et économiques de la région.

« Quand je suis devenue directrice, nous étions en pleine pandémie de COVID-19 et nous assistions en même temps à l’arrivée de nombreux nouveaux arrivants et demandeurs d’asile. Les besoins ont énormément changé », explique Suzanne Beaudoin, qui travaille au sein de l’organisme depuis 13 ans et en assure la direction depuis 2021.

La pandémie a notamment entraîné des départs à la retraite et un important roulement de personnel, alors que le réseau des services d’emploi connaissait lui aussi une importante restructuration avec l’arrivée de Fedcap Canada comme gestionnaire du Programme d’aide à l’emploi. L’organisme a dû adopter de nouveaux outils, de nouvelles procédures et s’adapter à un nouveau mode de fonctionnement, tout en continuant d’accompagner la même clientèle.

De nouveaux défis

Si la mission demeure inchangée, les défis auxquels font face les participants évoluent constamment. Le transport constitue encore aujourd’hui l’un des principaux obstacles à l’emploi dans une région aussi vaste que le Niagara. Pour plusieurs nouveaux arrivants, les barrières linguistiques viennent également compliquer l’intégration au marché du travail.

L’une des réalisations dont Mme Beaudoin est particulièrement fière est la mise en place du programme fédéral Naviguer vers l’emploi, destiné particulièrement aux francophones et géré en partenariat avec le Collège Boréal.

« Nous constations qu’il existait un écart dans les services offerts aux francophones. Ce programme nous permet d’avoir une navigatrice à l’emploi et d’offrir des activités qui répondent davantage à leurs besoins particuliers », confirme-t-elle.

Pour la directrice générale, les prochaines années passeront avant tout par la consolidation de l’équipe afin de maintenir cette capacité d’adaptation. « Les besoins changent constamment et nous devons être capables de changer avec eux », résume Mme Beaudoin.

25 ans d’histoire

La célébration du 25e anniversaire a également été l’occasion de rendre hommage à celle qui a posé les premières pierres de l’organisme, Lucie Huot, première directrice générale du CERF Niagara. « Ce n’est pas moi qui ai créé le CERF Niagara. C’est Lucie Huot qui l’a mis sur pied », a rappelé Suzanne Beaudoin en entrevue avec Le Régional.

À l’époque, l’organisme portait le nom de Club 2000 et répondait à des besoins très différents de ceux d’aujourd’hui. « L’obtention d’un financement fédéral avait alors permis la création de Connexion Emploi, un projet qui allait devenir la base du CERF Niagara actuel », raconte Lucie Huot.

Mme Huot garde également un souvenir particulier de la création de l’Interagence, un regroupement d’organismes francophones visant à favoriser le partage des ressources et la collaboration entre partenaires.

« Les organismes savaient qu’ils devraient apprendre à travailler ensemble. Les gouvernements demandaient davantage de regroupements et moins de financement dispersé. La création de l’Interagence a permis à plusieurs organisations de collaborer plus étroitement », explique-t-elle.

Elle se dit aussi fière des nombreux projets de développement économique, touristique et communautaire réalisés au fil des années, notamment dans les domaines de l’agrotourisme et du tourisme francophone.

« À l’époque, nous avions davantage de temps pour développer des projets communautaires et aller chercher du financement pour les réaliser », souligne-t-elle, en comparant cette période à la réalité actuelle des organismes communautaires.

Pour Suzanne Beaudoin, ce quart de siècle représente avant tout l’héritage laissé par la fondatrice et les nombreuses personnes qui ont contribué au développement de l’organisme. « Les idées doivent commencer quelque part », a-t-elle souligné en rappelant les débuts du Club 2000. « C’est toujours impressionnant lorsqu’une personne ou un groupe réussit à transformer une idée en quelque chose de concret et de durable. »

Le maire de Welland, Frank Campion, a d’ailleurs remis une plaque commémorative afin de souligner les contributions du CERF Niagara auprès des résidents de Welland et de la région du Niagara.

Avant les célébrations, les membres avaient procédé aux affaires courantes de l’assemblée générale, notamment à l’adoption des états financiers présentés par Sandra Nuckle, de la firme DJB and Company, ainsi qu’au renouvellement du mandat de la firme comptable pour le prochain exercice financier.

Vingt-cinq ans après ses débuts, CERF Niagara continue ainsi d’évoluer au rythme des transformations de la communauté francophone qu’il dessert, fidèle à sa mission première : offrir aux francophones du Niagara les outils nécessaires pour trouver leur place sur le marché du travail et dans leur communauté.

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Photo : Les membres et invités pour l’Assemblée annuelle (Crédit : C. Beaupré)