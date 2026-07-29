Avec sa nouvelle initiative, l’organisme Eyua Synergy mise sur l’activité physique, la prévention et le rapprochement communautaire pour offrir aux familles francophones de Hamilton un espace où bouger, échanger et prendre soin de leur santé, le tout dans un environnement naturel et convivial.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Une vingtaine de personnes de tous âges se sont retrouvées le samedi 25 juillet pour cette première séance. Conçue pour être accessible au plus grand nombre, l’activité permet à chacun d’avancer à son rythme, y compris les participants qui ne peuvent pas fournir d’efforts physiques importants.

Organisées toutes les trois semaines dans les parcs et sentiers de la ville, ces rencontres visent à promouvoir de saines habitudes de vie tout en offrant un espace de socialisation en français. Pour Stanislas Etiegne, président et fondateur d’Eyua Synergy, le programme dépasse largement le cadre d’une simple activité sportive.

« Nous voulons promouvoir la santé physique et mentale ainsi que favoriser l’intégration des familles francophones. Ces marches permettent de discuter, de passer du temps en famille, de rencontrer d’autres participants et de découvrir la beauté de la ville », explique-t-il.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les occasions de se rassembler en français demeurent recherchées. Selon un sondage réalisé en 2025 par la Communauté francophone accueillante de Hamilton auprès de 161 personnes immigrantes francophones, 92 % des répondants considèrent « la ville aux 100 chutes d’eau » comme une communauté inclusive.

L’enquête révèle toutefois un besoin marqué de multiplier les activités communautaires en français. Quarante personnes ont spontanément exprimé le souhait de participer à davantage d’événements convivial favorisant les rencontres, le réseautage et la pratique du français.

Au-delà de son aspect social, l’initiative souhaite également sensibiliser les participants aux enjeux de santé publique. En encourageant une activité physique régulière, Eyua Synergy mise sur la prévention et l’adoption de meilleures habitudes de vie.

L’enthousiasme suscité par cette première sortie laisse entrevoir un bel avenir pour le programme. Des représentants de la communauté, notamment un directeur d’école et un curé, étaient de la partie.

Après la marche, les gens ont partagé une collation santé dans une ambiance conviviale. Les échanges se sont poursuivis lors d’une séance de danse improvisée, ce qui a conclu la rencontre sur une note festive.

Pour Eyua Synergy, l’objectif est désormais de faire de « Pas à pas vers la Santé » un rendez-vous durable. « Nous espérons renouveler l’expérience et en faire une activité pérenne à Hamilton », souligne M. Etiegne.

Le programme attire déjà l’attention d’autres organismes. Le centre de santé communautaire de la région a déjà manifesté son intérêt pour mettre en place des initiatives semblables auprès de ses membres.

Organisées régulièrement, ces marches pourraient bien s’imposer comme une nouvelle occasion de se retrouver, de prendre soin de sa santé et de renforcer les liens au sein de la communauté francophone de Hamilton.

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Photo : Avant la marche, le groupe fait une séance d’étirements. (Crédit : Eyua Synergy)