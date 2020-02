Le dimanche 9 février, le Club Richelieu Welland invitait la communauté à participer à son incontournable carnaval d’hiver. Il va sans dire que l’événement s’est déroulé à l’Auberge Richelieu, lieu de rassemblement parmi les plus appréciés de la ville.

La raison d’être de ce carnaval annuel n’est illustrée parfaitement que lorsqu’il y a de la neige, une variable qui change d’année en année dans la Péninsule du Niagara. Heureusement pour les organisateurs et les participants, les flocons étaient au rendez-vous et, sans être indispensables, ont agrémenté l’ambiance.

Francophones et anglophones de tous âges étaient eux aussi présents en grand nombre et se sont régalés en déjeunant dans l’Auberge avant d’amener les enfants d’un jeu à l’autre. Le carnaval était en effet largement pensé pour eux avec des activités sur le thème de l’hiver : hockey, curling, marche coordonnée sur des gros skis en bois, etc.

Ce sont des élèves des écoles secondaires Franco-Niagara et Jean-Vanier qui supervisaient ces jeux d’adresse et qui remettaient à chacun des participants, chaque fois qu’il se joignait aux activités, un billet lui donnant la chance de gagner des prix, plus précisément des jouets, gracieuseté de la Caisse Desjardins.

La dégustation de tire d’érable et la démonstration par Search and Rescue Niagara étaient de retour cette année. Les tours en charrette aussi, appréciés du public dont le regard enthousiaste se tournait avec un grand intérêt vers les chevaux dès que ceux-ci complétaient le parcours.

Si certaines facettes du carnaval demeurent toujours les mêmes, certains détails changent immanquablement et l’un d’eux était difficile à ne pas remarquer : le Bonhomme s’est fait faire une chirurgie esthétique! Fini l’air triste et dépité qu’il arborait : place à un Bonhomme expressif et souriant! Maintenant similaire à son homologue de Québec, le personnage a conservé l’attachement que lui voue la population de Welland et petits et grands se pressaient autour de lui, le temps d’une photo ou d’une accolade.

Succès de foule et d’estime, le carnaval 2020 du Club Richelieu a encore une fois fait bien des heureux et solidifié sa réputation d’être une activité-phare de la ville.

PHOTO: La Bonhomme carnaval a aussi fait un tour de charrette.