La Bibliothèque centrale de Hamilton accueillait, le mardi 5 février, une soirée organisée par la Clinique juridique communautaire de Hamilton (CJCH). L’organisme avait mis sur pied cette activité dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs avec pour thème : « Les sentiers de la réussite pour la jeunesse noire ».

L’événement se voulait non pas seulement pédagogique mais aussi artistique et, sur cette note, c’est avec la chanson Lift Every Voice and Sing, considérée comme l’hymne national noir, que les participants ont entamé la soirée. L’œuvre a été interprétée avec brio par Alexandra Djagba Oli, avocate et responsable des services en français à la CJCH.

Sa collègue Mouna Bile, coordonnatrice juridique pour la communauté noire, a ensuite partagé le rapport de l’organisme quant à ses initiatives à l’endroit des Afro-Canadiens de Hamilton. L’établissement de relations basées sur la confiance et le développement de stratégies pour lutter contre le racisme et favoriser l’accès à la justice sont au centre des efforts de la CJCH. Des recommandations ont également été faites à la Ville de Hamilton dont celle de remettre sur pied le Centre de ressources antiracistes.

Mme Bile a aussi fait état des ateliers et programmes de la CJCH, plus particulièrement ceux adressés aux élèves. Il existe à ce propos des intervenants ayant pour mandat d’épauler les jeunes ayant eu des problèmes avec la direction de leur école pour les aider à diplômer.

Après un intermède musicale et dansant, les organisateurs de la soirée ont présenté au public le nouveau logo de Together we rise – S’élever ensemble, la coalition antiraciste formée de divers organismes et intervenants dont la CJCH est à l’origine. Puis, Patricia Suleiman, avocate au Black Legal Action Centre, a résumé en quelques mots la mission de cette clinique juridique spécialisée dans l’assistance aux Noirs.

Puisque la raison d’être de cet événement était de mettre en lumière les réalités des jeunes Afro-Canadiens, il allait de soi de leur donner la parole et c’est ce qui a été fait par le biais d’un panel de discussion. Alex Battick, avocat, Jillisa Brown, entrepreneure, Nadine Watson, avocate, Koubra Haggar et Gachi Issa, activistes et étudiantes à l’Université McMaster, ont donc répondu aux questions de Novelette Gordon, enseignante, au cours de cet échange qui portait surtout sur la réussite.

« Lorsqu’on parle du succès, généralement, c’est quelque chose de très défini, commente Koubra Haggar. En tant que jeunes Noirs, on doit redéfinir le succès. Je vois ça comme un cheminement très personnel. Qu’est-ce que le succès pour toi? » La jeune femme a mis de l’avant la nécessité d’évaluer la réussite en fonction de la personne : sa vie, son parcours, sa situation socioéconomique, etc.

L’échec a aussi été abordé. Celui-ci est parfois inévitable mais, tout dépendant de ce que l’on en fait, peut se transformer en occasion de progresser au plan personnel.

C’est avec les mots du poète et slameur Eddie Lartey que la soirée a touché à sa fin. L’événement, apprécié autant des participants que des organisateurs, a permis à tous de réfléchir, de s’informer, de nouer contact et de se divertir.

PHOTO: Les panélistes ont surtout échangé sur le thème du succès.