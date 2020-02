Le 9 février, des paroissiens et autres membres de la communauté ont été reçus par les Filles d’Isabelle à la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur. Le Cercle Sacré-Cœur-de-Marie #1337 organise gratuitement depuis quelques années un dîner-partage dans la foulée de sa vente de tourtières pour remercier les résidents de Welland de leur appui.

Dans son mot de bienvenue, la régente de l’organisme, Exodia Lefebvre, a confié qu’elle aurait aimé voir davantage de jeunes dans l’assistance et a présumé que le carnaval du Club Richelieu, qui battait son plein au même moment, avait peut-être détourné quelques convives potentiels du dîner. Malgré tout, la satisfaction des organisatrices n’en était pas moins complète puisque la salle était pleine, preuve que les francophones ont à cœur cet organisme.

Plusieurs membres des Chevaliers de Colomb et du Club Renaissance étaient également présents. Tous ces organismes gravitent autour de la paroisse et il n’est pas rare que l’un collabore aux activités de l’autre ou qu’il y ait chevauchement dans leur membriété respective.

Ce dîner annuel n’a pas pour objectif de recueillir des fonds pour une cause particulière – quoique chacun soit libre de faire un don – mais constitue plutôt, pour les Filles d’Isabelle, une occasion de témoigner de leur reconnaissance à l’endroit de la communauté. La nourriture avait été cuisinée, pour l’essentiel, par des membres de l’organisme et pour ceux qui connaissent la popularité de leurs tourtières, ce ne sera pas une surprise d’apprendre que le repas a été très apprécié. Boulettes de viande, lasagne, fèves au lard, pâtes, chili, etc. : le choix ne manquait pas et tous ont mangé à satiété.

Pour ajouter à l’agrément de la rencontre, les tables avait été décorées aux couleurs et aux symboles de la Saint-Valentin. Des tirages ont aussi permis à quelques chanceux de remporter de beaux prix.

Excellente occasion de socialiser et de resserrer les liens de la communauté, le dîner a fait le pont entre la messe de 11 h et l’assemblée générale annuelle de la paroisse.

PHOTO : Les Filles d’Isabelle ont de nombreux amis à Welland.