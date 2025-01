Pour entamer le dernier mois de l’année avec joie et sourire, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a tenu son souper des Fêtes le samedi 1er décembre. Au grand bonheur des organisateurs, la salle, entièrement décorée sur le thème des Fêtes de fin d’année, a affiché complet et rassemblé quelque 150 convives.

« Cette activité a pour objectif de créer une grande famille communautaire, que l’on soit unis par le sang ou par le cœur », relate Angèle Lacroix, présidente de l’organisme.

Au cours du mois de novembre, une quinzaine de bénévoles ont travaillé ardemment pour préparer le souper traditionnel des Fêtes. Plus de 70 livres de pommes de terre ont été épluchées, de nombreuses dindes ont été farcies, 32 tourtières et 22 tartes au sucre ont été préparées.

Une nouveauté cette année : un tirage moitié-moitié. Le gagnant a remporté 320 $. Il y a également eu 8 prix de présence, attribués grâce à une roue des noms, ainsi que 16 paquets contenant des décorations de Noël, fabriquées par des bénévoles, avec des cartes-cadeaux d’une valeur variant entre 20 $ et 150 $.

Le CCFC travaillait sur l’initiative Les anges de Noël. Au cours des derniers mois, la communauté pouvait offrir des jouets qui seraient redistribués à l’occasion du souper de Noël ou bien offerts à des programmes de soutien dans les écoles de langue française.

Le dépouillement de l’arbre de Noël a permis à 16 enfants de recevoir un cadeau directement du père Noël, qui a gentiment accepté de passer à Cambridge ce soir-là.

« Fait particulier, l’arrivée du père Noël s’est faite avec une belle tempête de neige. Des nouveaux arrivants dans la région, donc certains depuis moins de trois mois, étaient super excités de partager leur premier repas des Fêtes dans la communauté, de voir la neige et de rencontrer le père Noël. Cette soirée était très animée et tout le monde était heureuxzzz. Personnellement, ce fut un plaisir de rencontrer les gens, de discuter avec eux et de voir leur contentement. Certains sont seuls et c’est peut-être l’unique souper des Fêtes qu’ils auront cette année, alors je suis reconnaissante pour tout ce qui a été fait », conclut Mme Lacroix.

Photo: Les participants au souper