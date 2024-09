Les Championnats World Rowing Sénior, U23 et U19 ont eu lieu du 18 au 25 août au Parcours d’aviron Royal Canadian Henley, à Port Dalhousie. La cérémonie d’ouverture s’est tenue à l’Université Brock dans la foulée des Jeux Olympiques de Paris. L’événement a réuni des athlètes, des entraîneurs, des dignitaires et des partisans de partout dans le monde pour marquer le début d’une semaine de compétitions d’aviron de haut niveau.

En temps normal, les Championnats World Rowing Sénior, U23 et U19 sont des événements distincts, tenus séparément. Cependant, pendant une année olympique et paralympique, les championnats sont combinés en un seul événement – le Méga Mondial (Mega Worlds).

Lors de cette édition du Méga Mondial, 1183 athlètes de plus de 60 pays se sont réunis pour 8 jours de compétition. Il s’agit de la troisième fois que cette installation sportive historique accueille les Championnats du monde d’aviron, qui se sont aussi tenus au Henley Rowing Course en 1970 et en 1999.

« Constater l’effervescence qui régnait autour des athlètes alors qu’ils défilaient à la cérémonie d’ouverture fut un moment de grande fierté pour Niagara et la communauté qui a contribué à rendre cet événement possible », a dit Bill Schenck, président du comité organisateur de World Rowing à St. Catharines.

« Alors que nous nous rassemblons à St. Catharines pour les Championnats World Rowing Sénior, U23 et U19, nous célébrons non seulement l’esprit de compétition, mais aussi l’unité et la passion que l’aviron suscite chez les athlètes comme chez les amateurs du sport de partout dans le monde. Nous sommes ravis de pouvoir être témoins, ici au Canada, du moment présent, et d’avoir une vitrine sur ce qui nous réserve l’avenir de l’aviron, dans lequel le pouvoir de la persévérance et du travail d’équipe saura rayonner de mille feux », a ajouté Jean-Christophe Rolland, président de World Rowing.

Le Méga Mondial comporte 46 événements. Tous les résultats sont affichés sur le site Web de World Rowing. Les amateurs d’aviron peuvent aussi visionner les événements à www.worldrowing.com et sur la chaîne YouTube de World Rowing, où ils ont accès à plus de 50 heures de couverture.

Source : Sport Niagara

Photo : World Rowing