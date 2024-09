Le programme de surveillance virtuelle des soins (SVS), une initiative de la Niagara Ontario Health Team – Équipe Santé Ontario Niagara dirigée par Hospice Niagara, permet aux patients de signaler leurs symptômes à l’aide d’un questionnaire hebdomadaire sur la santé. Une infirmière autorisée examine ensuite le questionnaire et communique avec la personne pour obtenir plus de détails, si nécessaire. L’infirmière peut également prendre contact avec le médecin du patient ou des membres de sa famille, ou encore mettre le patient en relation avec les services communautaires les plus susceptibles de répondre à ses besoins.

« Qu’il s’agisse d’un cancer, d’une maladie pulmonaire obstructive chronique ou d’une autre maladie évolutive limitant l’espérance de vie, nous savons qu’une approche palliative dès le début de la maladie ou lors du retour à la maison après une hospitalisation peut améliorer les résultats du côté de la santé de même que la qualité de vie des patients et de leurs proches », a mentionné Sue Shipley, directrice principale des services cliniques à Hospice Niagara.

« Grâce au programme de surveillance virtuelle des soins, le patient peut, au sein de son équipe, compter sur les services d’une infirmière autorisée capable de prendre des mesures en fonction de ses symptômes avant qu’une crise ne se produise. Selon le problème, l’infirmière peut aider la personne en lui téléphonant et en lui indiquant la ressource de soins de santé la plus appropriée, notamment son médecin ou son équipe de soins primaires. »

Parmi les avantages du programme, on peut citer l’engagement accru du patient dans son propre parcours de santé, un meilleur accès aux ressources de santé et la possibilité d’éviter les visites au service aux urgences.

Dans le cadre du programme, une tablette est fournie au patient pour qu’il l’utilise à domicile; il peut aussi se servir de son propre appareil mobile. Une assistance est également offerte pour l’installation et l’utilisation de la technologie de surveillance virtuelle des soins. Le programme est gratuit.

« Les connaissances et l’expertise médicale dont bénéficie le membre du personnel infirmier autorisé pour m’aider et me guider au sein du système de santé sont d’une valeur inestimable », a indiqué Andrea Atack, dont le père, James, se rendait fréquemment à l’hôpital en raison de symptômes associés à une insuffisance cardiaque congestive avant de s’inscrire au programme.

« Le membre du personnel infirmier suit de près la situation de mon père et reste en contact avec lui et moi; il communique également avec notre médecin de famille si un ajustement de la médication est nécessaire, ou si un appel ou une visite s’impose. Pour mon père et moi, c’est l’un des plus grands avantages du programme. »

Les équipes de soins primaires et les médecins peuvent orienter leurs patients vers le programme de SVS, ou les personnes intéressées peuvent s’y inscrire elles-mêmes en se rendant sur le site www.hospiceniagara.ca/virtual-care-monitoring (en anglais seulement) ou en téléphonant au 289-969-7307.