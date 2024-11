Jean Chartrand

Des bénévoles de la péninsule du Niagara faisaient partie des 320 représentants des nombreux organismes francophones de la province qui se sont rendus à Ottawa pour le congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) qui se déroulait du 17 au 19 octobre. Le congrès portait surtout sur la vitalité franco-ontarienne mettant en vedette l’importance de la relève et du rôle de la jeunesse dans l’essor de la collectivité francophone de l’Ontario dans sa grande diversité.

Le gala du vendredi soir était sans doute la pièce de résistance de cette rencontre de la francophonie ontarienne puisque l’on rendait hommage à six défenseurs ou encore ambassadeurs du français en Ontario à travers les prix Coup de cœur et surtout Jeunesse. Tout un hommage pour les récipiendaires de ces prix puisqu’ils font partie de l’élite des grandes vedettes de tout âge de l’Ontario français. En ce qui a trait à la jeunesse, Yves-Gérard Mehou Loko, secrétaire général de la Commission canadienne à l’UNESCO, soulignait l’importance de la jeunesse dans la préservation et la promotion du français : « Peut-être devrions-nous laisser plus de place à la jeunesse dans la gouvernance des organismes francophones, afin d’y insuffler un vent nouveau. »

Ainsi, c’est en septembre dernier que Le Griffon a proposé la candidature de Sophie Filion au prix Jeunesse de l’AFO. Quel honneur qu’elle ait été choisie pour ce prix prestigieux. Il s’agit de tout un témoignage de l’apport des jeunes à la vitalité de la francophonie du Niagara.

Élève de 12e année et présidente de l’école St-Jean-de-Brébeuf, Sophie a su gérer son temps efficacement pour maintenir un haut niveau de succès académique tout en siégeant au conseil étudiant depuis sa 9e année.

Elle a également été récipiendaire du prix Kristen French, en 10e année, en reconnaissance de son humilité, de son engagement et de son excellence académique, la plus haute distinction décernée à un élève dans son parcours scolaire.

Son implication communautaire va bien au-delà de sa vie au secondaire. À titre d’ambassadrice de la jeunesse à Niagara, elle était la voix des jeunes au comité organisateur de la Saint-Jean 2024 à Welland. Pleinement investie dans son rôle, elle a su bien répondre aux intérêts des jeunes. En plus d’être à l’accueil à la Saint-Jean, elle a géré le travail de nombreux bénévoles et coordonné des activités en plus de jouer de la guitare pour l’orchestre jeunesse qui était en vedette. Cette jeune fille est une vraie bougie d’allumage!

Parmi son riche bagage de compétences et de connaissances, Sophie Filion est une scientifique de réputation internationale. En mai dernier, elle a gagné, avec sa sœur cadette, un prix à la compétition mondiale pour les jeunes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, la « Regeneration International Science and Engineering Fair » à Los Angeles en Californie.

Intervenante de premiers soins lors d’activités communautaires, Sophie est également bien connue dans la communauté pour animer des activités pour les enfants au carnaval Richelieu, coudre des toges à la paroisse, s’engager dans des projets de nettoyage de rues, au décor des salles pour des événements, à l’animation de foires scientifiques, à l’animation musicale pour les aînés. Elle est partout!

Cette jeune ambassadrice fait également partie du mouvement des cadets où elle a reçu de nombreux prix de reconnaissance et d’excellence dans divers domaines mais avant tout, pour son leadership. Cette jeune étoile est également sauveteur accrédité.

Ce résumé n’est qu’un aperçu de la grande contribution de Sophie à sa communauté. Quelle expérience pour elle d’avoir eu l’occasion de rencontrer Madeleine Meilleur, ancienne ministre déléguée aux Affaires francophones, Meredith Styles, chef du Nouveau parti démocratique de l’Ontario, Guy Bourgouin, porte-parole du NPD en matière d’Affaires francophones, et Hosni Zaouali, entrepreneur franco-ontarien, expert en intelligence artificielle et professeur à l’Université Stanford en Californie! Enfin, Sophie Filion est un témoignage de l’excellence du système scolaire francophone de l’Ontario mais, avant tout, c’est une personne exceptionnelle!

Photo (Jean Chartrand) : Sophie Filion, une personne d’exception