Olaïsha Francis

IJL Réseau.Presse- Le Régional

Le 5 novembre dernier, une rencontre intitulée L’immigration francophone en héritage : c’est possible a rassemblé des acteurs clés de la communauté francophone des régions de Waterloo-Wellington. Organisée par le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO), l’activité a permis d’explorer les enjeux particuliers rencontrés par les immigrants francophones et de formuler des propositions pour faciliter leur intégration dans leur terre d’accueil.

Une quinzaine de partenaires communautaires ainsi que trois membres de la communauté francophone locale ont participé aux discussions. Les thèmes abordés ont couvert un large éventail de sujets, allant des services de pré-départ à l’établissement, en passant par le logement, l’emploi, l’éducation et la santé. Cependant, un sujet central est ressorti : l’importance d’un parcours d’intégration précoce pour les immigrants francophones.

Mikhaela Sullivan, du RIFCSO, a souligné qu’un parcours d’intégration ne commence pas uniquement à l’arrivée, mais bien avant, dans le pays d’origine. « Si on les aide à préparer leur diplôme, leur test de langue, leurs documents et leur équivalence avant même leur arrivée, une grande partie du processus est déjà réalisée », a-t-elle expliqué. Cela permettrait de simplifier l’adaptation au Canada et de réduire les obstacles administratifs à l’arrivée.

Les participants ont également discuté de la nécessité d’améliorer les services pré-départ, souvent méconnus par les immigrants et certains organismes. Ces services, pourtant essentiels pour une intégration réussie, doivent être mieux promus et rendus plus accessibles. L’enjeu est de préparer les immigrants à leur nouvelle vie dès leur départ, en facilitant les démarches administratives et en les informant des ressources disponibles.

Une autre priorité abordée lors de la rencontre a été l’accueil des nouveaux arrivants, notamment à l’aéroport Pearson de Toronto. Le Centre francophone du Grand Toronto y offre un service d’accueil pour aider les immigrants francophones dès leur arrivée. Toutefois, il a été suggéré d’élargir cette approche en renforçant les collaborations entre les organismes francophones afin d’orienter efficacement les nouveaux arrivants et de leur fournir un soutien pratique.

Le sujet des services de santé en français a aussi été abordé. Mikhaela Sullivan a insisté sur l’urgence d’améliorer l’accès à des soins de santé dans la langue de Molière. Elle a souligné que des efforts sont déjà en cours pour permettre aux établissements anglophones de proposer des services bilingues. Cette collaboration est essentielle pour garantir que les immigrants francophones puissent accéder à des soins appropriés sans barrière linguistique.

La rencontre a également permis de discuter de la régionalisation des services. Le RIFCSO souhaite encourager l’installation des nouveaux arrivants dans des régions rurales afin de désengorger Toronto et renforcer les communautés francophones en dehors des grands centres urbains. Mikhaela Sullivan précise : « L’intégration socio-économique est un facteur clé pour le choix des immigrants. Nous voulons les aider à s’établir dans des villes qui offrent des opportunités tout en favorisant l’essor de communautés francophones dans ces régions. »

Les employeurs locaux ont un rôle crucial à jouer dans ce processus. En mettant en place des programmes de recrutement pour les personnes bilingues, les entreprises peuvent aider à l’enracinement des immigrants dans la société locale. Les participants ont également insisté sur le rôle des communautés dans le soutien à l’intégration, en veillant à ce que les services répondent aux besoins particuliers des nouveaux arrivants.

Les prochaines étapes de cette initiative consisteront à analyser les besoins des immigrants dans la région de Kitchener-Waterloo, suivie de la soumission de recommandations aux bailleurs de fonds. Parmi les secteurs prioritaires identifiés figurent la santé, l’emploi, le secteur juridique et l’entrepreneuriat. L’objectif est de garantir que les nouveaux arrivants, y compris les étudiants internationaux, puissent continuer de bénéficier des services d’aide nécessaires à leur intégration.

L’importance de la préparation

Au-delà des discussions, un consensus s’est dégagé : la clé de l’intégration réussie réside dans une meilleure préparation, tant avant l’arrivée qu’au moment de l’accueil, et dans une collaboration entre tous les acteurs impliqués. Les employeurs ont un rôle fondamental à jouer en facilitant l’accès des immigrants au marché du travail, et les communautés doivent continuer de soutenir l’intégration des nouveaux arrivants à travers des services adaptés.

Cet échange a marqué le début d’une collaboration renforcée entre les organismes francophones et les communautés locales. Bien que des défis restent à relever, notamment en matière de santé, de logement et d’emploi, la réussite de l’intégration des immigrants francophones dépendra de la capacité des différents acteurs à travailler ensemble. Une meilleure préparation des immigrants, un accueil optimisé et la sensibilisation des employeurs à l’importance de l’intégration socio-économique sont essentiels pour garantir une arrivée réussie et un enracinement durable des immigrants dans la société canadienne.

Photo (courtoisie RIFCSO) : Une rencontre intitulée « L’immigration francophone en héritage : c’est possible » a rassemblé des acteurs clés de la communauté francophone des régions de Waterloo-Wellington.