Alexia Grousson

Organiser une après-midi récréative pour célébrer Halloween est une merveilleuse façon de créer des moments conviviaux, favorisant échanges et créativité. Cette fête, empreinte de mystère et de plaisir, permet aux participants de plonger dans un univers unique, animé par des costumes, des décorations et des activités thématiques. En plus de servir de pause divertissante pour tous, elle renforce les liens sociaux en rassemblant amis et familles autour de jeux et d’ateliers.

C’est dans cet état d’esprit de convivialité que, pour une quatrième année consécutive, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a organisé une célébration d’Halloween le 27 octobre. Les 120 participants ont été accueillis dans une salle ornée de ballons en forme de chapeau de sorcière, d’yeux et de citrouilles, ainsi que de bannières festives.

« Nous souhaitions rassembler les francophones de la région autour d’activités ludiques pour les enfants et les adolescents », commente Céline Corve, coordonnatrice à l’AFKW.

Cette année, cette activité a pris une nouvelle dimension avec la participation des élèves des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. Pour l’occasion, 55 citrouilles avaient été commandées, permettant aux jeunes de les sculpter et de les décorer avec divers accessoires.

Les activités comprenaient également des coloriages, de la peinture sur des objets en plâtre en forme de chauve-souris, de têtes de mort et de châteaux, ainsi qu’un atelier de fabrication de têtes de mort avec des assiettes. Les participants ont décoré des biscuits fondants avec des feutres alimentaires ou personnalisé le glaçage avec des paillettes.

« Beaucoup ont joué le jeu et sont venus déguisés. Cette activité bénéficie à tout le monde. Les parents peuvent socialiser entre eux et dans leur langue maternelle, ce qui n’est pas souvent le cas ici. Les jeunes apprennent l’entraide et le partage en se prêtant les accessoires. Bien que nous ne nous connaissions pas tous, nous nous réunissons pour profiter ensemble d’un thème d’actualité. Suite à cette après-midi, nous avons plusieurs renouvellements d’adhésion à notre Association et de nouveaux membres pour l’année prochaine. Cela nous réchauffe le cœur de voir que nos activités sont appréciées et soutenues », conclut Céline Corve.

Tous les participants sont repartis avec leurs créations et une pochette-surprise contenant des bracelets, des tatouages et d’autres surprises.

Photo (AFKW) : Des participants à l’activité