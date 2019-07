C’est au terme d’une année bien remplie que, le dimanche 23 juin, l’organisme Sofifran tenait son assemblée générale annuelle (AGA) à Welland. Les activités de toutes sortes n’ont pas manqué comme l’a révélé le rapport à cet effet : Journée internationale de la femme, visites aux personnes dans le besoin, ateliers sur l’entreprenariat, le leadership et les victimes d’actes criminels, présentations à l’Université Brock, Festiv’Ébène, « portes ouvertes » dans le cadre du Folk Arts, etc. De la promotion de la culture au développement socioéconomique, il semble qu’il n’y ait pas un domaine dans lequel Sofifran ne soit engagé! L’AGA a également permis de lever le voile sur certains projets qui pourraient voir le jour au cours de la prochaine année. Pour les mener à bien, l’organisme continuera à compter sur son personnel dévoué et ses administratrices enthousiastes. Photo : le conseil d’administration est formé (de gauche à droite) de Sandra Jactilus, Nadine Numa, Marie Dominique Laborde, Clarice Djuikouo, Nyarai Kapisavanhu et Kettia Zéphir. (Absente : Naromie Azar Charles).