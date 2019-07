Le 26 juin dernier, l’ABC Communautaire tenait son assemblée générale annuelle (AGA), présidée par Fété Kimpiobi, dans ses locaux de Welland. Une quinzaine de personnes se sont déplacées pour prendre des nouvelles de l’organisme.

C’est le directeur général, Normand Savoie, qui leur a transmis ce qu’il fallait savoir sur la dernière année avec la présentation du rapport d’activités. Sessions de formation du personnel, participation à des événements communautaires, collaboration à la création d’une trousse en immigration, offre d’une clinique d’impôt, etc. : l’organisme veille à améliorer ses pratiques et à diversifier ses approches.

Mais ce sont bien entendu ses programmes destinés aux apprenants qui constituent sa raison d’être et occupent la plus grande partie de son temps. M. Savoie a résumé en quelques mots la nature des divers programmes offerts : Alphabétisation et formation de base, Certificat d’équivalence d’études secondaires, Français, Mathématique, Informatique, Compétences essentielles, etc.

Le directeur général a également souligné que la promotion de l’organisme demeure une nécessité, surtout auprès des nouveaux arrivants qui ne connaissent qu’imparfaitement les ressources francophones à leur portée. Il a aussi fait remarquer que la stabilité du personnel de l’ABC Communautaire est un atout pour l’organisme qui, en plus de M. Savoie, peut compter sur l’expérience des deux coordonnatrices, Nathalie Carrière et Claire Guignard.

Côté finances, les années se suivent et se ressemblent à l’ABC Communautaire, dont la quasi-totalité des revenus proviennent de subventions gouvernementales qui demeurent stables et la portion congrue de quelques contrats de traduction. Les dépenses demeurent elles-aussi essentiellement les mêmes.

Comme c’est la norme dans les AGA de tous les organismes, on ne se bousculait pas pour devenir membre du conseil d’administration. Malgré tout, l’ABC Communautaire a réussi à combler les cinq postes nécessaires à la formation de son conseil. Wilfrid Desrosiers, Kettia Zéphir, Yolande Lécuyer, Roger Robillard et Junial Jean tiendront donc la barre de l’organisme jusqu’à l’an prochain.

Une autre année commence donc pour le centre d’éducation pour adultes francophones de la région du Niagara qui après plus de 30 ans de service continue à démontrer sa pertinence.

PHOTO : Fété Kimpiobi a présidé l’AGA.