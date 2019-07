Au cours de la dernière année, CERF Niagara est demeuré un organisme bien en vue au sein de la francophonie locale, d’autant plus qu’il est engagé dans la planification des Jeux du Canada de 2021, un événement qui promet d’être grandiose. Or, malgré les succès qu’il rencontre, l’organisme doit aussi relever certains défis dont le dernier en date réside dans les compressions du gouvernement.

En effet, CERF Niagara a vu son financement être réduit de manière assez drastique et a par conséquent dû se départir de trois employées. Par contre, les services demeurent intacts et l’organisme conserve ses deux bureaux, l’un à Welland et l’autre à St. Catharines.

Le rapport d’activités déposé à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du jeudi 20 juin a d’ailleurs rappelé le nombre et la variété des programmes et services offerts. Au chapitre des ateliers, le curriculum vitae et la lettre de présentation, la préparation à l’entrevue, la certification en manipulation des aliments, etc. continuent à être offerts et se combinent aux traditionnels services à l’emploi : évaluation des besoins du client, conseils personnalisés, connexion avec les employeurs, etc. Bien que tourné vers les chercheurs d’emploi francophones du Niagara, l’organisme donne également un coup de pouce à de nombreux immigrants et aide aussi les employeurs à dénicher le personnel approprié.

C’est d’ailleurs cette combinaison de clientèle et de champs d’activité qui permet chaque année au CERF Niagara d’attribuer une reconnaissance spéciale à un employeur. C’est ainsi que le Musée de Welland, représenté par sa curatrice Penny Morningstar, a reçu un certificat d’appréciation pour son appui au programme Emploi Ontario. « C’est la personne avec qui on a pu faire le plus de placements et qui a réussi à embaucher des personnes en permanence et à donner des opportunités d’emploi à des nouveaux arrivants », explique Lucie Huot, directrice générale de CERF Niagara.

Le conseil d’administration s’inscrit dans la continuité puisque ceux qui y ont siégé au cours de la dernière année continueront à y siéger au cours de la prochaine. Les administrateurs sont : Arlène Garand, Wendy Watson, France Côté-Ferrusi, Michel Séguin, Marc Savain et Gaétan Marcheterre, ce dernier accédant à la présidence.

Avec au pouvoir un gouvernement dont les intentions demeurent nébuleuses, l’année administrative 2018-2019 débute avec un peu d’incertitude dans l’air mais CERF Niagara n’en entend pas moins livrer la marchandise en termes de services.

PHOTO – De gauche à droite : Lucie Huot, Penny Morningstar et Suzanne Coutu (consultante à l’emploi au CERF Niagara)