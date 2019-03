Le 10 mars dernier, dans la foulée de la Journée de la Femme, Sofifran conviait, à Welland, les participantes au groupe-cible du projet Émergence Plus à une première discussion. Rappelons que l’organisme a obtenu l’année dernière l’aval du gouvernement fédéral pour cette initiative visant à faciliter la conciliation travail-famille, non seulement pour les immigrantes mais pour l’ensemble des femmes du Niagara.

Ce sont des consultants du Centre canadien pour l’unité de la famille qui ont animé – dans les faits, écouté – le groupe. Celui-ci, divisé entre francophones et anglophones, a été invité à compiler ses idées, commentaires et observations sur un tableau divisé en trois parties : défis, besoins et solutions. Les participantes ont évoqué leur vécu et leurs initiatives et ont soumis des suggestions quant à ce qui reste à faire pour améliorer l’accès aux services de garde, au transport en commun, au marché du travail, aux études, etc. Elles ont aussi parlé de formation en entreprenariat.

Les femmes ont éprouvé une grande satisfaction de se voir ainsi offrir l’occasion de partager leurs opinions sur des sujets qui les touchent quotidiennement. Qualifiant les échanges d’« extrêmement enrichissants », Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, salut au passage le travail de Josette Aubourg-Valcourt qui était responsable d’expliquer la nature de cette activité aux participantes afin que leur contribution aille droit au but et soit la plus fructueuse possible.

« On va chercher la matière qui va nourrir le projet et les approches de solutions », poursuit Mme Kimpiobi, notant l’intérêt que portent les Services à l’enfance de la municipalité régionale du Niagara pour le projet Émergence Plus. Ce gouvernement local est en effet responsable de la gestion de plusieurs des services qui sont en cause dans les problèmes évoqués par les femmes.

La rencontre fut des plus positives tant pour les participantes que pour celles qui portent le projet. Ce sont les consultants qui auront pour tâche de synthétiser les notes de la journée. La prochaine rencontre du groupe-cible s’inscrira dans la continuité de la première et, petit à petit, une nouvelle façon d’envisager le quotidien émergera pour ces femmes.

PHOTO: La rencontre fut un succès de participation.