L’organisme Sofifran a organisé, comme chaque année, un événement festif pour renforcer les liens entre les communautés francophones et les nouveaux arrivants du Niagara. Au programme : cadeaux pour les enfants, animations et moments de partage qui illustrent l’esprit de solidarité et d’intégration propre à la région.

Olaïsha Francis, IJL – Réseau.Presse – Le Régional

Comme chaque année, Sofifran a réitéré ses traditions de fin d’année en organisant un événement pour rassembler les familles francophones et les nouveaux arrivants de la région du Niagara. L’occasion de célébrer ensemble, mais aussi de distribuer des cartes-cadeaux aux enfants immigrants, un geste apprécié par 137 jeunes cette année.

« Le réveillon est un événement clé, ouvert à toutes les communautés francophones. Nous en profitons pour offrir des cadeaux aux enfants, ce qui est toujours un grand plaisir », explique Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

Les nouveaux arrivants ont également partagé leurs impressions sur cette soirée qui a eu lieu dans la salle paroissiale du Sacré-Cœur à Welland.

Aka Effoli, récemment arrivée de Côte d’Ivoire, a salué l’opportunité d’échanger avec d’autres. « Ici, nous apprenons à nous ouvrir aux différences et à nous adapter. Dans mon pays, on reste souvent centré sur notre propre culture, mais ici, tout est plus ouvert », confie-t-elle. Pour Roseline Mbaca, venue du Cameroun, l’événement a été une expérience « enrichissante » qui lui a permis de découvrir de nouvelles manières de célébrer. « D’où je viens, tout le monde se connaît et les fêtes se terminent plus tard. Mais ici, c’est une belle occasion de créer des liens et d’échanger. »

L’esprit des Fêtes, c’est aussi une question de perception, qu’il s’agisse de moments partagés avec ses proches, de décorations illuminant les maisons ou de repas conviviaux. Pour certains, cette magie se ressent dans la musique ou la lecture, mais elle prend, avant tout, une forme personnelle et s’adapte aux traditions de chacun.

Au cours de la soirée, l’artiste locale Suzanne Leclerc a animé un programme destiné aux enfants et aux parents, avec des contes, des devinettes, des chansons et des danses. Son interaction avec les enfants a marqué les esprits. Cet événement a également permis de recueillir les avis des participants sur les activités proposées, un moyen de mieux répondre aux attentes de la communauté.

Les festivités se sont poursuivies avec de la musique et un repas préparé par une membre de la communauté. Tout au long de la soirée, les participants ont dansé, et nombreux étaient ceux qui se sont joints à l’événement, y compris des membres de la communauté peu présents lors des autres activités.

« Bien que rassembler la communauté puisse parfois être un défi, ce type d’événement montre que notre programme est bien adapté aux besoins de notre clientèle. C’est un réel plaisir de contribuer à cette initiative qui soutient le vivre-ensemble, une priorité pour le gouvernement canadien », conclut Fété Ngira-Batware Kimpiobi.

Dans un pays comme le Canada, où l’autonomie est souvent la norme, des événements réunissant des personnes d’origines culturelles diverses sont essentiels pour encourager l’inclusion et renforcer les liens sociaux.

Photo : Le réveillon de Sofifran est toujours une activité rassembleuse. (Crédit : Sofifran)