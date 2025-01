Le 5 janvier, plus de 300 fidèles originaires d’une quinzaine de pays se sont rassemblés à la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Hamilton, dans le Sud-Ouest ontarien, pour un repas multiculturel unique. L’événement a renforcé les liens communautaires et favorisé l’intégration des nouveaux arrivants, tout en célébrant la diversité et la culture francophone.

Christiane Beaupré, IJL – Réseau.Presse – Le Régional

Après la messe célébrée par Mgr Crosby et le curé Dorismond de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, les participants se sont dirigés dans la salle paroissiale où un buffet gastronomique a été offert par les différentes communautés culturelles de la paroisse.

Les mets traditionnels, en provenance d’Égypte, du Pérou, de Pologne, du Cameroun, du Burundi, de Haïti, du Rwanda et d’autres pays, ont offert aux paroissiens un véritable voyage culinaire. L’animation, dirigée par Jeens Pierre Cazeau, a ajouté une touche festive à l’événement, soulignant l’importance de la collaboration entre les communautés pour offrir une expérience inclusive et enrichissante.

« Une cinquantaine de bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour la réussite de ce grand rassemblement des cultures », précise Claudette Saint-Paquette, paroissienne de longue date et membre du comité organisateur. L’ampleur de l’événement était évidente : il n’y avait pas une seule chaise libre dans la salle communautaire, ce qui illustre l’enthousiasme des participants et l’importance de cet événement pour la communauté.

La journée a également permis de célébrer des performances culturelles, avec des danses burundaises, gabonaises et rwandaises, ainsi qu’un défilé de mode haut en couleur représentant les pays présents. Des chanteuses haïtiennes ont aussi interprété des chants traditionnels, ajoutant encore à l’ambiance chaleureuse et festive. La rencontre dominicale s’est conclue sur un jeu de la chaise musicale, où chaque communauté était représentée, symbolisant l’unité et la convivialité du rassemblement.

L’événement a eu un impact particulièrement fort pour les familles nouvellement arrivées à Hamilton. Cette célébration était destinée à favoriser leur intégration dans la communauté tout en mettant en avant les valeurs d’unité et de partage. « Cette journée prouve hors de tout doute que nous sommes unis non seulement par notre foi, mais aussi par notre désir de partager avec les autres groupes culturels de la communauté », affirme Laure Awounvo, présidente du comité organisateur, et très fière de la générosité des organismes ethnoculturels de la région.

Cette activité rassembleuse a aussi joué un rôle important dans la promotion de la culture francophone et a renforcé le tissu communautaire dans la région. Plusieurs familles présentes comptaient trois générations, un geste symbolique pour transmettre cet esprit communautaire à la relève.

Le curé Dorismond a salué ce succès. Il a souligné que cette journée a non seulement favorisé l’intégration mais aussi la croissance de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et de la francophonie locale. Il s’interroge sur la possibilité d’accueillir un nombre encore plus grand de paroissiens à l’occasion de l’édition 2026 de cette célébration de la diversité, un signe de la vitalité croissante de la communauté.

Photo : Des danseuses burundaises et rwandaises ont invité les gens à danser avec elles.