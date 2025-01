À Hamilton, la communauté congolaise a tenu un événement festif pour soutenir six familles nouvellement arrivées. L’occasion de partager des témoignages inspirants et de renforcer les liens entre les membres, tout en facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.

Olaïsha Francis, IJL – Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Une centaine de membres de la communauté congolaise se sont réunis à Hamilton pour célébrer la fin d’année dans un esprit de fraternité et de solidarité. L’événement a eu un impact particulier sur six familles de nouveaux arrivants qui ont été accueillies chaleureusement et ont reçu des cadeaux préparés avec soin par la communauté locale.

Vicky Mutamba, une nouvelle arrivante, témoigne : « Ma famille et moi avons reçu un cadeau inattendu. C’était un moment réconfortant, surtout d’entendre les témoignages de ceux qui ont traversé le même parcours d’immigration et ont réussi. Cela nous rassure et nous donne du courage face aux défis qui nous attendent dans ce nouveau pays. »

La célébration a également été l’occasion de renforcer les liens au sein de la communauté. Les invités ont profité d’une session de réseautage, se renseignant sur les services et les opportunités d’emploi disponibles dans la région. Ce moment a permis aux nouveaux arrivants de se sentir davantage connectés à leur nouvelle réalité.

Dans son discours de bienvenue, Nancy Muinda, présidente de la Communauté congolaise de Hamilton (CCH), a souligné son honneur d’assumer ce rôle de leader. « C’est un privilège d’être la deuxième femme à diriger la CCH. Je suis fière de servir ma communauté », a-t-elle déclaré.

L’intégration des nouveaux arrivants est au cœur des préoccupions de la CCH. Jean-Jacques Somwe, membre actif de l’organisation, explique : « Nous nous adaptons aux besoins de notre communauté, en prenant en compte la diversité linguistique. Par exemple, nous veillons à ce que les interventions soient faites en swahili ou en lingala, en fonction de la provenance géographique des nouveaux arrivants. Cela peut sembler anodin, mais pour la communauté, c’est une marque de respect et de considération. »

La célébration de fin d’année a été marquée par deux aspects : la gratitude et la fierté. « Nous remercions le Seigneur pour sa protection tout au long de l’année, surtout dans un contexte où beaucoup d’entre nous viennent de régions touchées par des conflits. Cette fête est aussi l’occasion de célébrer ceux qui ont réussi leur intégration », ajoute M. Somwe.

Processus d’intégration

La CCH s’engage activement dans le processus d’intégration des nouveaux arrivants. « En tant que plus grande communauté francophone, nous avons la responsabilité d’accompagner les immigrants dès leur arrivée. Nous cherchons à offrir des solutions qui respectent notre culture et créer une porte d’entrée pour aider le nouvel arrivant à bien s’intégrer », souligne M. Somwe.

Le soutien apporté par la CCH est d’autant plus important dans un contexte de conflits en République démocratique du Congo. De nombreuses familles, fuyant les violences ethniques et politiques, ont trouvé refuge dans la région du Sud-Ouest ontarien, attirées par le calme et la présence d’une importante communauté francophone.

« Il est essentiel de soutenir nos frères et sœurs venus de l’est du Congo, où les difficultés sont nombreuses. Cette fête est un moyen de leur apporter un soutien psychologique et de leur montrer que nous sommes là pour eux », conclut Nancy Muinda.

La Communauté congolaise de Hamilton continue ainsi de jouer un rôle clé dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, offrant un espace de solidarité et de partage dans un contexte d’adversité.

Photo : Nancy Muinda introduit une famille de nouveaux arrivants congolais